Mit König Letsie III. von Lesotho Nach Comeback-Auftritt in London: Charles hält erste Palast-Audienz ab

König Charles III. bei seiner Audienz mit König Letsie von Lesotho. (eee/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 08:23 Uhr

Kaum hat König Charles III. seinen öffentlichen Comeback-Auftritt in London absolviert, geht es mit seinen Audienzen im Palast weiter. Am 1. Mai war König Letsie von Lesotho sein Gast.

König Charles III. (75) zeigt sich nicht nur fit und vital, sondern auch wieder fleißig. Nach seinem Comeback-Auftritt am vergangenen Dienstag (30. April) in London hat der Monarch am 1. Mai wieder eine Audienz im Buckingham Palast abgehalten. Schon auf dem Weg vom Clarence House Richtung Palast zeigte er sich bester Laune.

Wie die "DailyMail" unter Berufung auf mehrere Aufnahmen berichtet, winkte Charles aus dem Auto heraus einigen Royal-Fans in London zu, als er sich zu seinem nächsten Termin begab. Im Palast angekommen, empfing er dort Letsie III. (60), den König von Lesotho.

Die beiden unterhielten sich angeregt und reichten sich die Hände. Charles strahlte in einem hellgrauen Anzug, zu dem er ein weißes Hemd und eine hellblau gemusterte Krawatte sowie ein dazu passendes Einstecktuch kombinierte.

König Charles III. ist zurück

Während der Audienz lud Ehefrau Camilla (76) um die 300 Gäste in den Palast ein, um das Sexual Assault Referral Center zu unterstützen. Von dem Event hielt sich Charles aber fern.

Der König absolvierte am 30. April nach einer längeren Pause aufgrund seiner Krebsbehandlung erstmals wieder einen öffentlichen Auftritt. Zusammen mit Camilla besuchte er am Dienstag eine Chemotherapie-Station in London. Dort sprach Charles auch über seine Diagnose, die für ihn ein "kleiner Schock" gewesen sei. Nur Stunden nach dem öffentlichen Termin setzte der britische Monarch seine Krebs-Therapie fort.

Zuvor nahm Charles über einige Wochen hinweg nur Termine im Palast wahr. Lediglich an Ostern besuchte er den traditionellen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle.