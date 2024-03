Im Alter von 79 Jahren Nach Einbruch: Britische Schauspielerin Vikki Richards tot aufgefunden

Vikki Richards 1974 in der Komödie "Ghost in the Noonday Sun". (ncz/spot)

SpotOn News | 09.03.2024, 15:59 Uhr

Die britische Schauspielerin Viscella "Vikki" Richards soll nach einem Einbruch in ihr Haus in der Karibik tot aufgefunden worden sein. Sie wurde 79 Jahre alt.

Die britische Schauspielerin Viscella Richards, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Vikki Richards, ist offenbar tot. Laut Medienberichten wurde Richards, die im Karibikstaat Trinidad und Tobago lebte, am vergangenen Mittwoch (6. März) tot in ihrem Haus in dem Ort Valsalyn aufgefunden. Sie wurde 79 Jahre alt.

Video News

Vikki Richards starb nach Einbruch

Die 79-Jährige soll von einem Pfleger gefesselt in ihrem Schlafzimmer vorgefunden worden sein. Zuvor sollen sich Einbrecher Zutritt zum Haus verschafft und ihre Habseligkeiten durchwühlt haben. Laut einem Polizeibericht, aus dem der britische "Mirror" zitiert, gab es aber keine Spuren von Gewalt an ihrem Körper. Die Polizei vermutet demnach, dass Richards einen Herzinfarkt erlitten haben könnte.

"Sie war wunderschön"

Vikki Richards wurde am 29. Dezember 1949 auf der Insel Trinidad, die damals noch britische Kolonie war, geboren. Laut der trinidadischen Nachrichtenseite "Newsday" migrierte sie im Alter von acht Jahren nach England, wo sie später ihre Schauspielkarriere startete. Laut ihrem "Imdb"-Profil war Richards unter anderem in den Filmen "Die Hexe des Grafen Dracula" (1968), "Zeta One" (1969) oder "Black Snake" (1973) zu sehen, dazu immer wieder in kleinen Nebenrollen in Serien. Ihren letzten Fernsehauftritt hatte die Schauspielerin 1986 in der Serie "Mind Your Language".

Später soll Richards zurück nach Trinidad und Tobago gezogen sein, aber immer wieder Zeit in England verbracht haben. Familienmitglieder sagten "Newsday", sie habe auch im Ruhestand und trotz einer Demenz-Erkrankung noch an einem örtlichen Theater gearbeitet und sei hin und wieder im Lokalfernsehen aufgetreten. "Sie liebte es zu performen, sie hat nie aufgehört", zitiert die Seite. Richards sei "einfach wunderschön" gewesen, so ihre Angehörigen: "Nicht nur ihr Aussehen, ihre Seele war wunderschön."