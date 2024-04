Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger stehen aktuell unter starkem Beschuss. Das Hollywood-Ehepaar hat ein architektonisch bedeutsames Gebäude abreißen lassen. Das mittlerweile verschwundene Haus sei ein "bemerkenswertes Beispiel für ein modernistisches Design" gewesen, heißt es unter anderem.

Das haben sich Chris Pratt (44) und Katherine Schwarzenegger (34) mit Sicherheit anders vorgestellt. Die beiden stehen aktuell unter starkem Beschuss, da sie in Los Angeles ein architektonisch bedeutendes Gebäude abreißen ließen. Wie das Lifestyle-Magazin "The Robb Report" berichtet, kaufte sich das Ehepaar im Januar 2023 ein Grundstück im beschaulichen Viertel Brentwood für 12,5 Millionen US-Dollar (rund 11,7 Mio. Euro). Darauf stand ein Haus des berühmten Architekten Craig Ellwood (1922-1992) aus dem Jahr 1950, was kurzerhand abgerissen wurde. Aktuell entsteht dort ein neues Eigenheim als Heimat für die Familie mit ihren beiden Töchtern.

Für Pratt und Schwarzenegger sei das Grundstück nicht aufgrund der ikonischen Villa der Moderne interessant gewesen, sondern aufgrund der Nähe zu Schwarzeneggers Mutter Maria Shriver (68), die in unmittelbarer Umgebung wohnt. In einem Instagram-Post des gemeinnützigen Vereins Los Angeles Conservancy, der sich unter anderem um den Erhalt von historischer Bausubstanz einsetzt, wurde bereits vor Monaten ein Foto der alten Villa gepostet und gegen den Abriss gewettert. Das mittlerweile verschwundene Haus sei ein "bemerkenswertes Beispiel für ein modernistisches Design" gewesen. Auch auf dem Internetportal Reddit regt sich Widerstand. Es sei "unglaublich traurig" und ein weiterer Beweis, dass man für Geld keinen guten Geschmack kaufen könne, heißt es dort unter anderem.

Beim Kurznachrichtendienst X meldete sich außerdem Immobilienmaklerin und TV-Sternchen Julie Chang zu Wort, die es als "unglaublich" bezeichnete, dass die Stadt Los Angeles erlaubte, dass das alte Haus abgerissen wurde. Der Designer David Hill sagte ebenfalls auf X, dass es traurig sei, wie "Ikonen der Moderne von unsensiblen Villenbesitzern unnötig zerstört werden". Fernsehautorin Caitie Delaney schrieb bei X, dass es ihr persönlich schwerfallen würde, ruhig zu schlafen, wenn man für 12,5 Millionen US-Dollar ein Haus kaufe, nur um es dann abzureißen.

#designoftheday Chris Pratt & Katherine Schwarzenegger recently purchased & demolished the Zimmerman House, designed in 1950 by the acclaimed architect Craig Ellwood. It's sad to see icons of modernism needlessly destroyed by insensitive McMansion seekers. https://t.co/2vvh3d5g3Q pic.twitter.com/adq9MYA0xq

— David Hill (@dwhilldesign) April 18, 2024