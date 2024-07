"Kann man nichts dagegen machen" Nach Klinikaufenthalt: Laura Maria Rypa gibt Schwangerschaftsupdate

Laura Maria Rypa hofft, dass die Geburt noch auf sich warten lässt. (jom/spot)

SpotOn News | 28.07.2024, 16:00 Uhr

Laura Maria Rypa hat sich bei ihrer Instagram-Community gemeldet und verkündet, dass sie nach einem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause sei. Die schwangere Verlobte von Pietro Lombardi hofft, "dass der Kleine sich noch einige Wochen Zeit lässt".

Pietro Lombardis (32) Verlobte Laura Maria Rypa (28) hat bei Instagram ein Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben. Die Influencerin hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass sie im Krankenhaus sei. In der neuesten Botschaft kann sie wieder Positiveres berichten. "Ich bin wieder zu Hause und ruhe mich sehr viel aus", erklärt sie in einer Instagram Story vom 28. Juli und fügt an: "Wir hoffen, dass der Kleine sich noch einige Wochen Zeit lässt und im Bauch bleibt."

Am Ende könne man nichts dagegen machen, wenn er früher komme, "aber ich bete, dass er sich wirklich noch ganz viel Zeit lässt", betont die werdende Mutter. Von ihrer Seite werde vorerst nicht viel auf ihrem Instagram-Account passieren, da sie nicht wirklich etwas zeigen könne. Damit sie sich nicht "komplett nutzlos" fühle, werde sie zu Hause für ihren Online-Shop Pakete verpacken.

"Komplikationen aufgetreten"

Vor vier Tagen erklärte Rypa in einer Story: "Wie ihr wisst, geht es mir nicht so gut. Ich bin tatsächlich seit gestern im Krankenhaus und war einfach zu erschöpft, mich zu melden." Sie fügte hinzu: "Leider sind einige Komplikationen aufgetreten, es ist derselbe Fall wie bei Leano." Der erste gemeinsame Sohn von Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi kam im Januar 2023 sechs Wochen zu früh auf die Welt.

Das Risiko, dass der Kleine vor der 34. Schwangerschaftswoche komme, sei einfach zu hoch, "deswegen muss ich hier bleiben, Medikamente nehmen und bekomme die Lungenreife verabreicht", sagte Rypa zu ihrem Klinikaufenthalt. Man möchte kein Risiko eingehen und es sei wie bei Leano notwendig.

Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi kamen 2020 zusammen. 2022 verlobten sie sich. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (31) hat Pietro Lombardi den gemeinsamen Sohn Alessio (9). In einem aktuellen Instagram-Post schwärmt Lombardi über seine Söhne und seine Verlobte: "Meine Kinder sind alles für mich, Leano, Alessio und mein Kleiner im Bauch. Und natürlich meine unglaubliche Powerfrau an meiner Seite."