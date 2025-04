Stars Olivia Culpo: Heißhunger in der Schwangerschaft

Christian McCaffrey and Olivia Culpo - February 2023 - Getty Images - Annual NFL Honors BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2025, 09:00 Uhr

Olivia Culpo soll während ihrer Schwangerschaft Heißhunger auf Salat haben.

Die 32-jährige Prominente erwartet aktuell ihr erstes Kind mit ihrem Partner Christian McCaffrey.

Und der Sportstar hat jetzt eines der größten Schwangerschaftsgelüste seiner Ehefrau enthüllt. McCaffrey erzählte in einem Gespräch mit ‚People‘: „Sie hat Heißhunger auf Salat … Ich habe gar nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Ich weiß nicht, was es mit den Blättern auf sich hat, aber sie hat Heißhunger darauf!“ Der 28-jährige Christian, der für die San Francisco 49ers in der NFL spielt, sei entschlossen dazu, ein gutes Beispiel für sein ungeborenes Kind zu sein. Christian, der das Model im Jahr 2024 geheiratet hatte, enthüllte: „Ich habe großes Glück. Ich habe eine wundervolle Frau, die während ihrer gesamten Schwangerschaft so toll war und den Prozess einfach aussehen ließ, obwohl ich weiß, dass es nicht so ist.“ Olivia hatte zuvor darüber gesprochen, dass ihre Schwangerschaft ihr zeigte, wie sehr sie ihre eigene Mutter braucht. Culpo, die ihre Schwangerschaft im März bekanntgegeben hatte, erklärte, dass ihre Mutter sie in den letzten Monaten enorm unterstützt habe.