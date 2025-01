Ab 10. Januar bei Sky und Wow Nach Quotenmeilenstein: So geht „The Rookie“ in Staffel 7 weiter

Nathan Fillion und Alyssa Diaz in der neuesten Staffel von "The Rookie". (smi/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 12:42 Uhr

Nach einem Quotenmeilenstein in Season 6 startet "The Rookie" bei Sky und Wow in Staffel 7 - kurz nach dem Auftakt in den USA. John Nolan (Nathan Fillion) und seine Bailey bekommen in den neuen Folgen endlich Nachwuchs. Doch ihr Glück wird gleich bedroht.

Eine siebte Staffel war für "The Rookie" nur Formsache, schließlich lockte die sechste Runde in den USA so viele Zuschauer vor die Monitore wie seit der ersten Season nicht mehr. Laut dem US-Sender ABC verfolgten die erste Folge der vergangenen Staffel innerhalb von 35 Tagen 11,92 Millionen Menschen über verschiedene Plattformen. So groß war das Interesse seit der zweiten Episode von "The Rookie" im Jahr 2018 nicht mehr.

Nun startet also Staffel sieben der Hitserie mit Nathan Fillion (53) in Deutschland bei Sky und Wow – auch dort zählte die sechste Staffel zu den drei erfolgreichsten Serien des Jahres überhaupt. Der Sender zeigt die neuen Folgen ab dem 10. Januar 2025. Zunächst sind sie nur im Originalton verfügbar, mit der Option auf deutsche und englische Untertitel. Ab dem 24. Januar steht dann auch eine Version in deutscher Sprache bereit.

Länger und schneller verfügbar als Staffel 6

In den USA startet die siebte Staffel von "The Rookie" am 7. Januar 2025, also nur drei Tage früher. Bei der letzten Runde im Jahr 2024 mussten die deutschen Fans der Polizeiserie noch rund fünf Wochen auf neuen Stoff aus Übersee warten.

Staffel sieben umfasst 18 Folgen. Damit kehrt "The Rookie" (fast) zur gewohnten Länge zurück. 2024 mussten die Zuschauer noch mit einer abgespeckten Staffel vorliebnehmen. Aufgrund des Doppelstreiks der Drehbuchautoren und der Schauspieler zählte Season sechs nur 10 Episoden. Zu Spitzenzeiten, in den Staffeln vier und fünf, bekamen die Fans je 22 Folgen serviert.

Bedrohtes Familienglück: Die Story von "The Rookie" Staffel sieben

Zu Beginn der siebten Staffel erholt sich John Nolan (Nathan Fillion) von einer Schussverletzung. Dabei spürt der Nicht-Mehr-Neuling so langsam sein Alter. Zur Erinnerung: In der ersten Staffel schulte der Unternehmer nach einem einschneidenden Ereignis zum Polizisten um. Als ältester "Rookie" (Neuling) aller Zeiten absolvierte der Mitvierziger eine Ausbildung beim Los Angeles Police Department (LAPD).

In der letzten Staffel wurde Nolan nicht nur angeschossen, er erlebte auch ein persönliches Highlight. Der Cop heiratete seine Partnerin Bailey Nune (Jenna Dewan, 44). Nun ist ein Baby unterwegs. In der sechsten Staffel wollte Bailey ihren Traum von einem eigenen Kind nach einer niederschmetternden Diagnose in einem Kinderwunschzentrum noch beerdigen. Doch wie Showrunner Alexi Hawley verriet, adoptiert das frisch gebackene Ehepaar ein Kind.

Doch dem neuen Glück droht Ungemach. Denn Baileys Exmann Jason ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wird der rachewütige Exgatte zur Gefahr für das Paar und das Baby?

Während es bei Nolan und Bailey privat gut läuft, kriselte es einmal mehr bei Lucy Chen (Melissa O'Neil, 36) und Tim Bradford (Eric Winter, 48). Chenford, wie die Fanlieblinge von den "Rookie"-Anhängern genannt werden, trennten sich in Staffel sechs. Finden sie nun wieder zusammen? Auch dies wird eine Leitfrage von Season sieben.

Zwei neue Rookies, ein Rückkehrer und ein Abschied

Ex-Rookie Nolan, der mittlerweile selbst zum Ausbilder aufgestiegen ist, begrüßt in der siebten Staffel zwei neue Rookies. Deric Augustine (34) und Patrick Keleher heißen die neuen Darsteller. Bei beiden handelt es sich um eher unbeschriebene Blätter. Während Augustine schon Gastrollen in Serien wie "Vampire Diaries" und "Criminal Minds" spielte, kann Keleher bislang nur ein paar Kurzfilme nachweisen.

Verzichten müssen die Fans in Staffel sieben allerdings auf Tru Valentino (36). Der Darsteller des Aaron Thorsen ist ausgestiegen, wie im Sommer 2024 bekannt wurde. Doch ganz aus dem Serienuniversum scheint er nicht zu sein. Sowohl Valentino als auch Showrunner Alexi Hawley deuteten an, dass Aaron in irgendeiner Weise zurückkehren könnte.

Ein Wiedersehen gibt es sicher mit Steve Kazee (49). Der spielte in der vierten Staffel von "The Rookie" Baileys gewalttätigen Expartner Jason. Und der wird zum Hauptschurken der neuen Folgen. Kazee ist im wahren Leben der Partner von Bailey-Darstellerin Jenna Dewan. Die beiden sind seit 2018 liiert, nach Dewans Trennung von ihrem Superstar-Gatten Channing Tatum.