Das steckt dahinter Vorwürfe gegen Sean „Diddy“ Combs: Plötzlich fällt Prinz Harrys Name Nach den Razzien in den Häusern von Rapper Sean „Diddy“ Combs wird plötzlich auch der Name von Prinz Harry ins Spiel gebracht. Das steckt hinter der Nennung in den Gerichtsunterlagen zur 30-Millionen-Klage gegen den Musikstar.