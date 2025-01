Beziehung mit Roland Trettl Nach schwerem Verlust: So hat Miriam Höller wieder lieben gelernt

Miriam Höller ist wieder verliebt. (ncz/spot)

SpotOn News | 26.01.2025, 14:13 Uhr

Nach einem schweren Verlust im Jahr 2016 hat Miriam Höller in Sternekoch Roland Trettl neues Liebesglück gefunden. So hat sich die ehemalige Stuntfrau nach dem Tod ihres Partners zurück ins Leben gekämpft.

Im September 2016 verlor Miriam Höller (37) plötzlich ihren Partner, den Kunstflugpiloten Hannes Arch, der bei einem Helikopterabsturz ums Leben kam. Etwas mehr als acht Jahre später hat die ehemalige Stuntfrau und Moderatorin jetzt ihre neue Beziehung öffentlich gemacht: Sie ist mit Sternekoch Roland Trettl (53) liiert. Dass sie sich wieder verliebt hat, zeige, "wie unkontrollierbar das Leben ist", sagte die 37-Jährige nun der "Bild am Sonntag". Denn es dauerte einige Zeit, bis Miriam Höller den schweren Verlust verarbeiten konnte.

"Ich habe die Realität des Todes verweigert. Weil ich glaubte, alles im Leben kontrollieren zu können", zitiert die Zeitung aus Höllers Buch "Das Leben ist ungerecht – und das ist gut so". Sie habe nach dem Tod ihres Partners mehrere Tage nichts gegessen oder getrunken und "mich und mein Leben aufgegeben", hatte sogar Suizidgedanken. Das habe sie verändert – auch zum Positiven: "Ich hätte nie gedacht, emotional so abstürzen zu können. Aber heute bin ich froh, dass ich da einmal war. Ich nehme das Leben ganz anders wahr."

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111

Weiter schildert Miriam Höller laut "Bild am Sonntag", dass sie sich professionelle Hilfe gesucht habe und sich Schritt für Schritt zurück ins Leben gekämpft habe. "Es hat lange gedauert, bis ich wieder ganz in der Realität angekommen bin. Noch länger, sie akzeptieren zu können. Und noch länger, bis ich sie zu lieben lernte", heißt es.

Neue Beziehung hat Höller "überrascht"

Nach einigen Jahren als Single ist Miriam Höller nun wieder glücklich vergeben. Das bestätigten die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin und ihr Partner, "First Dates"-Moderator Roland Trettl, am 25. Januar mit Instagram-Posts. "Leben, du überraschst mich immer wieder", schrieb Höller zu einem verwackelten Selfie des Paares. Laut der "BamS" kennen sich die beiden bereits seit 14 Jahren, Trettl soll ein Freund ihres verstorbenen Partners Hannes Arch gewesen sein.