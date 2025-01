Traditionsschule der Royals Nach Spekulationen: In diese Schule kommen George, Charlotte und Louis

Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte werden das Marlborough College besuchen. (ili/spot)

SpotOn News | 05.01.2025, 13:09 Uhr

Die drei Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William sollen auf das renommierte Marlborough College gehen. Die Planungen für Prinz George sind bereits so konkret, dass sogar sein künftiges Wohnhaus feststeht.

Für die drei Kinder von Prinzessin Kate (42) und Prinz William (42) wurde offenbar eine wichtige Bildungsentscheidung getroffen. Wie "The Mail on Sunday" berichtet, sollen Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) das renommierte Marlborough College besuchen – jene Schule, an der auch ihre Mutter einst ihren Abschluss machte.

Das Traditionsinternat in der Grafschaft Wiltshire kostet pro Jahr rund 59.000 Pfund (etwa 69.000 Euro) pro Kind. Die Planungen für den Schulwechsel des ältesten Wales-Sprosses sind Insidern zufolge bereits so konkret, dass sogar feststeht, in welchem der Häuser Prinz George untergebracht werden soll.

Sicherheit hat oberste Priorität

Eine gut informierte Quelle verriet dem Blatt, dass für den künftigen Thronfolger das sogenannte C1 House vorgesehen sei – eines von sechs reinen Jungenhäusern der Schule. Die Wahl sei aus Sicherheitsgründen auf dieses im Herzen des Campus gelegene Gebäude gefallen. Die Sicherheit sei "natürlich ein massiver Faktor" bei der Entscheidung gewesen, wird der Insider zitiert.

Das ausgewählte Haus hat zudem eine royale Geschichte: Es war einst das Zuhause der Seymour-Familie, bevor diese ins nahe gelegene Wolf Hall umzog. Jane Seymour war die dritte Ehefrau von König Heinrich VIII. (1491-1547). Zu den berühmten Absolventen der Schule zählen die Dichter Siegfried Sassoon (1886-1967) und John Betjeman (1906-1984) sowie in jüngerer Zeit Comedian Jack Whitehall (35) und Prinzessin Eugenie (34).

Das 286 Hektar große Schulgelände beherbergt insgesamt 16 Wohnhäuser – sechs für Jungen, sechs für Mädchen und vier gemischte Häuser. Einige befinden sich direkt auf dem Campus, andere in der nahegelegenen Marktstadt Marlborough. Die "Out Houses" genannten, weiter entfernten Unterkünfte kamen für George dem Insider zufolge nicht infrage, da die längeren Fußwege ein zu großes Sicherheitsrisiko darstellen würden.