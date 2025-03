Stars Prinz William ist bei Fußballspielen abergläubisch

Prince William - Tusk Conservation Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2025, 11:00 Uhr

Der 42-jährige Thronfolger muss bei den Matches einen ganz bestimmten Platz einnehmen.

Wenn Prinz William Fußball schaut, muss er aus Aberglauben einen ganz bestimmten Platz einnehmen.

Der 42-jährige Thronfolger ist ein großer Fan des britischen Clubs Aston Villa und schaut sich die Spiele des Vereins des Öfteren mit seinen Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) im Fernsehen an. Wenn die Royals vor dem Bildschirm Platz nehmen, muss Wills jedoch eine ganz bestimmte Position einnehmen, da er überzeugt davon ist, dass dadurch der Ausgang des Spiels beeinflusst wird. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sun‘ verriet der Sohn von König Charles: „Wenn ich mit den Kindern allein zuhause bin, trinke ich wahrscheinlich kein Glas Bier vor dem Spiel, aber ich bin schon etwas abergläubisch, wenn es darum geht, wo ich sitze, wenn ich das Spiel schaue. Wenn es nicht gut läuft, bewege ich mich schnell im Haus und setze die Kinder in unterschiedliche Positionen in der Hoffnung, dass das Spiel so gedreht wird.“

Der Prince of Wales ist sogar in Onlineforen seines Vereins unterwegs, postet jedoch grundsätzlich nur anonym in den Aston-Villa-Chatrooms. „Ich mag es in den Foren unterwegs zu sein, ich kann dort Stunden verbringen“, berichtet William weiter. „Ich lese, was die anderen Fans zu sagen haben und teile meine Meinung. Ich kann mich ganz schön darin vertiefen. Es ist wichtig diese Debatte zu führen.“