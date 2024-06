Stars Nach Sturz von der Bühne: Sir Ian McKellen erholt sich

Sir Ian McKellen - September 2023 - Getty Images - National Television Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2024, 08:00 Uhr

Der Star wird voraussichtlich "schnell und vollständig genesen".

Sir Ian McKellen wird voraussichtlich „schnell und vollständig genesen“.

Der 85-jährige Schauspieler wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem er am Montag (17. Juni) während einer Aufführung von ‘Player Kings’ im Noel Coward Theatre in London von der Bühne gestürzt war, woraufhin das Publikum evakuiert und die Vorstellung abgesagt wurde.

Ein Sprecher der Produktion sagte gegenüber ‘metro.co.uk‘: „Vielen Dank an unser Publikum und die Öffentlichkeit für die guten Wünsche nach Ians Sturz während der heutigen Abendvorstellung von Player Kings. Nach einem Scan hat uns das brillante NHS-Team versichert, dass er sich schnell und vollständig erholen wird und Ian ist guter Dinge.“ In der Erklärung heißt es weiter: „Die Produktion hat beschlossen, die Aufführung am Dienstag, den 18. Juni, abzusagen, damit Ian sich erholen kann. Die Betroffenen werden morgen so schnell wie möglich von ihrer Verkaufsstelle kontaktiert. Wir bedanken uns bei den Ärzten Rachel und Lee, die im Publikum saßen, und bei allen Mitarbeitern des Theaters für ihre Unterstützung.“

McKellen – der in der Inszenierung John Falstaff spielt – befand sich mitten in einer Kampfszene, als sich der Vorfall ereignete.

Der erfahrene Schauspieler schrie vor Schmerzen, als er von der Bühne fiel, und das Theaterpersonal eilte ihm zu Hilfe.

Ein Zuschauer sagte der BBC, der Vorfall sei „sehr schockierend“ gewesen.