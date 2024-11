Stars Nach Trennung: James Norton hofft auf das große Liebesglück

James Norton - Olivier Awards 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 14:00 Uhr

Der britische Schauspieler träumt weiter davon, sesshaft zu werden und Kinder zu bekommen.

James Norton will immer noch eine Familie gründen, nachdem seine Beziehung mit Imogen Poots in die Brüche gegangen ist.

Der ‚Little Women‘-Star war seit 2018 mit seiner Schauspielkollegin zusammen. 2022 verlobte sich das Paar sogar, doch ein Jahr später folgte die Trennung. Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Times‘ erklärt der Schauspieler, dass er „keine Kontrolle“ über bestimmte Entscheidungen in seinem Leben hatte. Trotzdem hofft er darauf, eines Tages die große Liebe zu finden.

„Älter zu werden ist schwierig, wenn man wegen der Entscheidungen, die man getroffen hat, ausflippt. Aber ich bereue nichts. Und wisst ihr, einige der Entscheidungen, die ich in letzter Zeit getroffen habe, waren nicht meine, aber ich hege keinen Groll. Vielleicht habe ich nächstes Jahr eine Familie und eine Beziehung“, zeigt sich der 39-Jährige hoffnungsvoll. „Man hat ein gewisses Maß an Kontrolle über sein Leben und die Entscheidungen, die man trifft, und zu anderen Zeiten hat man sie nicht. Aber ob man diese Entscheidungen getroffen hat oder nicht, es ist eine Schande, Zeit damit zu verbringen, sich über beides zu ärgern.“

Der Darsteller fügt über seinen Traum hinzu, eines Tages Vater zu werden: „Ich sitze nicht am Set, wo ich einen Vater spiele, und fühle mich traurig und grüblerisch. Ich liebe es, mit Kindern zusammen zu sein – die meisten meiner Freunde haben Kinder, also bin ich nicht ganz auf der Höhe meiner Altersgenossen – aber die letzten Jahre waren die arbeitsreichsten, die ich je hatte, und es wäre nicht fair gewesen, ein Kind in diese Situation zu bringen.“

Als Mann habe man außerdem den „unfairen Vorteil“, nicht unter Zeitdruck zu stehen. „Ich habe das Glück, dass ich später Kinder bekommen kann, so dass ich jetzt eigentlich mit meinem Leben zufrieden bin“, erklärt der Brite.