Update aus Norwegen Nach Vorhofflimmern: Königin Sonja wurde Herzschrittmacher eingesetzt

Königin Sonjas Herzschrittmacher-OP war erfolgreich. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.01.2025, 16:27 Uhr

Gesundheitsupdate aus dem norwegischen Königshaus: Königin Sonja wurde nach Vorhofflimmern erfolgreich ein Herzschrittmacher eingesetzt. In ein bis zwei Tagen darf sie das Krankenhaus wieder verlassen.

Der norwegische Palast hat in einem Statement gute Neuigkeiten zum Gesundheitszustand von Königin Sonja (87) verkündet. Die Monarchin war am 11. Januar ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem sie während eines Skiausflugs in Lillehammer Vorhofflimmern bekommen hatte. "Ihrer Majestät der Königin wurde heute ein Herzschrittmacher implantiert", heißt es am 16. Januar auf der Website des norwegischen Königshauses.

Eingriff ist gut verlaufen

Der bevorstehende Eingriff war am 14. Januar bekannt gegeben worden. Am Folgetag war die Königin zur Vorbereitung bereits ins Rikshospitalet, das Universitätsklinikum in Oslo, eingeliefert worden.

Bereits in der ersten Mitteilung zu der Situation hatte der Hof betont, dass die Lage nicht ernst und Sonja in guter Verfassung sei. Diese Einschätzung hat sich offenbar bestätigt. "Der Eingriff war erfolgreich und der Königin geht es gut", schrieb der Palast weiter. Die 87-Jährige müsse, wie vorher angekündigt, jetzt noch ein oder zwei Tage zur Beobachtung auf der Station bleiben und dürfte dann nach Hause zurückkehren.

Auch König Harald hat einen Herzschrittmacher

Die Herzschrittmacher-Operation von Königin Sonja wirft eine große Parallele zu ihrem Ehemann auf. Auch Norwegens König Harald (87) trägt den elektronischen Impulsgeber, der eine stabile Herzfrequenz gewährleisten soll, bereits in der Brust. Ihm wurde der Herzschrittmacher vor rund einem Jahr, im Februar 2024, eingesetzt. Auch er musste für die Operation einen Urlaub abbrechen. Zwei Monate später war der 87-Jährige ohne Einschränkungen wieder voll im Einsatz für die norwegische Krone.