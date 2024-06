Sänger reicht angeblich Antrag ein Nach wenigen Monaten: Billy Ray Cyrus soll Scheidung eingereicht haben

Billy Ray Cyrus soll die Scheidung eingereicht haben. (wue/spot)

SpotOn News | 11.06.2024, 22:37 Uhr

Nur wenige Monate nach der Hochzeit möchte sich Billy Ray Cyrus laut übereinstimmender US-Berichte von seiner Partnerin Firerose scheiden lassen. Die beiden hatten Ende 2023 geheiratet.

Im Oktober 2023 sprach Billy Ray Cyrus (62) im Rahmen seiner Hochzeit mit seiner Partnerin Firerose auf Instagram noch vom gemeinsamen "für immer" der beiden. Wenige Monate später steht die Ehe des Sängers und seiner Kollegin aber offenbar vor dem Aus. Wie unter anderem das US-Promi-Portal "TMZ" und das Magazin "People" übereinstimmend unter Berufung auf entsprechende Gerichtsunterlagen aus dem Mai berichten, habe der Vater von Miley Cyrus (31) die Scheidung eingereicht.

Unüberbrückbare Differenzen und unangemessenes Verhalten

Als Grund für den Antrag ist neben den berüchtigten "unüberbrückbaren Differenzen" demnach auch ein "unangemessenes Verhalten in der Ehe" angegeben. Darüber hinaus bitte Cyrus um eine Annullierung der Ehe wegen angeblichen Betruges. Was genau passiert sein soll, ist nicht bekannt. Eine Anfrage des Magazins an Sprecher der beiden Künstler wurde bis zum Erscheinen des Artikels nicht beantwortet.

Noch im April hatte Firerose Cyrus, wie sie sich auf Instagram nennt, einen Beitrag auf der Plattform veröffentlicht, in dem sie positiv über den Sänger schrieb. "Vor sechs Monaten habe ich diesen Mann geheiratet", hieß es im beigefügten Kommentar zu gemeinsamen Bildern. Das Leben sei "nicht immer einfach, aber es hilft sicherlich, wenn dein Mann auch dein bester Freund ist".

Sollte es wirklich zur Scheidung kommen, wäre es die dritte für Billy Ray Cyrus. Der Sänger war zuvor mit Cindy Smith und Tish Cyrus verheiratet. Er hat mehrere Kinder, aus seiner zweiten Ehe stammen etwa seine Superstar-Tochter Miley und die ebenfalls als Sängerin und Schauspielerin bekannte Noah Cyrus (24).