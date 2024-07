Beauty & Fashion Miley Cyrus: Für die neue Gucci-Kampagne wanderte sie in High Heels

Miley Cyrus verriet, dass sie in High Heels zum Hollywood-Schriftzug wanderte, um für ihre neueste Kampagne für die Gucci-Düfte fotografiert zu werden.

Die 31-jährige Künstlerin wirbt seit 2021 für die Gucci Flora-Parfüms der Marke und spielt die Hauptrolle in den neuesten Werbeclips für den neuen Duft Gorgeous Orchid Eau De Parfum.

Und der Star enthüllte jetzt, dass sie in hohen Schuhen auf einen steilen Hügel über Los Angeles wanderte, um vor dem berühmten Schild der Stadt zu posieren. Miley erinnerte sich an ein Gespräch über das Shooting mit ihrer Patentante Dolly Parton und sagte in einem Statement: „Als ich meiner Patentante Dolly erzählt habe, dass ich in High Heels zum Hollywood-Schild wanderte, sagte sie: ‚Liebling, ich mache alles in High Heels!'“ Die Sängerin fügte über das Shooting hinzu: „Für mich steht das Hollywood-Schild dafür, Träume Wirklichkeit werden zu lassen. Ich liebe John Lennons Zitat ‚Ein Traum, den wir alleine träumen, ist nur ein Traum, aber ein Traum, den wir zusammen träumen, wird Wirklichkeit.'“ Die Kampagne zeigt Standbilder neben dem Schild sowie ein Video, das Miley beim Laufen durch Blumenwände und beim Schwimmen in einem Paar Stilettos zeigt. In einer Stellungnahme von Gucci wird verkündet: „Vor dem ikonischen Hollywood-Schild erscheint Miley Cyrus in der neuen Gucci Flora-Kampagne, die von der bestärkenden Freude inspiriert wurde, sich in einer natürlichen Umgebung mit der eigenen Kreativität zu verbinden.“