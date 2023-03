Sauer über ungefragte Ratschläge Nach Windel-Kritik: Tanja Szewczenko wettert gegen Instagram-Userin!

Tanja Szewczenko bei einem Auftritt im Europapark Rust. (hub/spot)

Bang Showbiz | 07.03.2023, 08:00 Uhr

Die Dreifach-Mama hat die Nase gründlich voll! Auf Instagram muss sie sich ständig Kritik anhören.

Tanja Szewczenko macht ihrem Ärger über eine unverschämte Followerin Luft.

Die ehemalige Eiskunstläuferin gibt ihren Fans auf Instagram regelmäßig Einblicke in ihren Mama-Alltag.

Tanja wettert gegen Instagram-Userin

Zusammen mit ihrem Partner Norman Jeschke zieht die frühere „Alles was zählt“-Darstellerin drei Kinder groß: Tochter Jona (12) sowie die Zwillingssöhne Leo und Luis (1), die im April 2021 geboren wurden. Leider muss die Dreifach-Mama im Netz auch immer wieder Bekanntschaft mit Kritikern machen, die ihren Erziehungsstil bemängeln.

Die Nachricht einer Userin brachte sie nun so richtig auf die Palme. Nachdem Tanja erzählt hatte, dass ihre Zwillinge tagsüber Windeln tragen, schrieb ihr die besorgte Mutter, dass ihre eigenen Kinder diese nur noch in der Nacht bräuchten. Für die 45-Jährige eine Unverschämtheit. „Dein Kind kann noch nicht? Meins kann aber schon längst…“, ahmte sie die Worte der Userin in ihrer Story nach.

„Das ist so übergriffig und unrelevant“

Die Schauspielerin ist sauer, dass sie ständig ungefragte Ratschläge erhält. Jedes Kind sei schließlich anders. „Das ist so übergriffig und unrelevant. […] Meine Jungs sind motorisch fit, sprechen aber halt nicht. Who cares? Wir müssen unsere Kinder nicht dressieren. Wir sind alle individuell! Alles zu seiner Zeit und in dem Tempo, dass es für das jeweilige Kind okay ist und sich für euch richtig anfühlt!“, wettert Tanja.

Leider sei es die „Volkskrankheit einiger Mütter“, andere Mamas im Netz fertigzumachen.