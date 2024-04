Amsel-Motive für den "Blackbiird"-Hit Nach Zusammenarbeit mit Beyoncé: Sängerinnen zeigen Partner-Tattoo

Beyoncé hat mit "Cowboy Carter" ihr erstes Country-Album vorgelegt. (ae/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 11:25 Uhr

Die Zusammenarbeit mit Beyoncé am Cover eines Beatles-Songs ist für vier schwarze Künstlerinnen ein Meilenstein ihrer Karriere: Und diesen haben sie sich auf ihrer Haut verewigen lassen. Passend zu "Blackbiird", also Amsel, haben sie sich Vögel tätowieren lassen.

Beyoncés (42) Gesangspartnerinnen ihres Songs "Blackbiird" haben sich zur Erinnerung passende Tattoos stechen lassen. Die Grammy-Gewinnerin, die mit ihrem neuen Album "Cowboy Carter" gerade viele Rekorde bricht, interpretierte den Song "Blackbird" der Beatles zusammen mit den vier schwarzen Country-Sängerinnen Brittney Spencer (35), Reyna Roberts (26), Tanner Adell (27) und Tiera Kennedy (26) neu.

Um den Erfolg dieser Zusammenarbeit zu feiern, ließen sich alle vier Frauen ihre eigenen Versionen von Amseln tätowieren. Reyna Roberts gab das am 7. April, auf dem roten Teppich bei den CMT Awards in Nashville bekannt. "Wir haben tatsächlich passende Tattoos", verriet sie im Interview mit "Billboard" und fügte hinzu: "Wir haben alle ein Symbol für unsere Amsel." Ihr Tattoo habe schwarze Flügel zu der Aufschrift "Du sollst das himmlische Feuer regieren".

In ihrer Instagram-Story zeigte Roberts die Vogel-Tattoos auf ihrem und dem Arm ihrer Kollegin Tanner Adell. Diese wiederum erklärte auf ihrem Account die Bedeutung ihrer Amsel mit Cowboyhut: Das "Blackbiird"-Cover und ihre eigene Single "I Ain't a Cowgirl" hätten als Inspiration gedient. "Beide erinnern mich an meine Stärke und daran, dass ich mit Gottes Unterstützung alles tun kann."

Hannah Matthews ist für die Partner-Tattoos verantwortlich

Die Tätowiererin Hannah Matthews veröffentlichte ebenfalls Bilder der Amsel-Tattoos auf Instagram. "Lange Rede, kurzer Sinn – diese atemberaubenden, süßen, unglaublich talentierten schwarzen Country-Künstlerinnen waren auf Beyoncés neuem Country-Album zu hören", schrieb sie. "Ich hatte das Glück, jedem von ihnen ein Amsel-Tattoo schenken zu können, um an diesen Meilenstein und großen Erfolg in ihrer Karriere zu erinnern."

"Cowboy Carter" ist das erste Country-Album von Beyoncé. Es erschien am 29. März und eroberte sofort die Charts. Es ist ihr achtes Nummer-eins-Album in den "Billboard 200"-Charts und legt den besten US-Start eines Albums seit Taylor Swifts (34) "1989 (Taylor's Version)" Ende vergangenen Jahres hin. Beyoncé ist auch die erste schwarze Künstlerin, die es seit der ersten Erhebung im Januar 1964 an die Spitze der US-Country-Album-Charts geschafft hat.