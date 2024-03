Frisur à la 1980er Kristen Stewart versprüht Hollywood-Glamour bei der Berlinale Hollywood-Star Kristen Stewart stellte am Sonntagabend im Rahmen der Berlinale ihren neuen Film „Love Lies Bleeding“ vor. In einer ungewöhnlichen Kreation lief sie über den roten Teppich. Die Frisur erinnerte dabei an 1980er-Stars.