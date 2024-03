Zehnte Staffel geht am 6. April los Nächste Maske: Gamer-Krokodil mischt „The Masked Singer“ auf

Das Krokodil ist eines der "The Masked Singer"-Kostüme in Staffel zehn. (ncz/spot)

SpotOn News | 28.03.2024, 12:23 Uhr

ProSieben hat das nächste "The Masked Singer"-Kostüm bekannt gegeben: ein Krokodil mit einer Leidenschaft für Computerspiele. Jetzt will sich das Reptil auf der Bühne einer neuen Herausforderung stellen.

Couchpotato, Robodog und Zuckerwatte bekommen Konkurrenz in Form eines gefährlichen Reptils: ProSieben hat die vierte Maske für die kommende Staffel von "The Masked Singer" enthüllt. Dabei handelt es sich um ein Krokodil, das aber gar nicht so bedrohlich ist, wie es auf den ersten Blick wirkt: "Der will doch nur spielen", heißt es in einer Mitteilung des Senders.

Video News

Demnach kommt der Promi unter der Krokodil-Maske aus der Gamer-Welt und liebt Computerspiele, Verfolgungsjagden oder Versteckspiele. "Das mächtige Krokodil kämpft sich von Level zu Level. Es hat alle Gegner schon besiegt – inklusive Endboss", heißt es. Jetzt wolle es raus aus der Computerwelt und sich in der Realität eine neue Herausforderung auf der "Masked Singer"-Bühne stellen.

Weiter heißt es, das Krokodil bleibe auch in der echten Welt seiner wahren Natur als Spieler treu und streue mit Lust am Risiko absichtlich Indizien. Einziges Hindernis könnte das Kostüm werden: Durch den langen Schnabel hat es ein sehr eingeschränktes Sichtfeld. Das Kostüm des Krokodils hat unzählige winzige Löcher in seinen Schuppen, um die Hautporen möglichst realistisch aussehen zu lassen.

Drei weitere Masken sind bereits bekannt

In den vergangenen Wochen hat ProSieben bereits die ersten drei Masken der zehnten Staffel der Spielshow bekannt gegeben: Die pinke Zuckerwatte sei eine "adrenalin-liebende Draufgängerin", beim Robodog handelt es sich um ein "hochmodernes Spielzeug", das darauf warte, endlich "eine Batterie eingesetzt zu bekommen, um dem Traumjob als Security-Dog nachzugehen". Die Couchpotato liebt es, zu faulenzen und stundenlang Serien und Sportsendungen anzusehen.

Neue Staffel ab 6. April

Die zehnte Staffel von "The Masked Singer" startet am 6. April auf ProSieben und läuft immer samstags live ab 20:15 Uhr. Im Rateteam rätseln Palina Rojinski (38) und Rick Kavanian (53), wer unter den Masken steckt. Moderiert werden die Live-Sendungen wie gewohnt von Matthias Opdenhövel (53).