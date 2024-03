Film ‚Naked Guy‘: Neuauflage kommt 2025

Liam Neeson - September 2022 - Avalon - San Sebastian International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 12:00 Uhr

Ein ‚Naked Gun‘-Reboot soll 2025 erscheinen.

Liam Neeson wird die Hauptrolle in dem Film spielen, der von ‚Family Guy‘-Schöpfer Seth MacFarlane und Erica Huggins‘ Produktionsfirma Fuzzy Door produziert wird. Paramount hat bestätigt, dass der Film am 18. Juli 2025 erscheinen wird. Akiva Schaffer wird Regie führen und den Streifen produzieren, der derzeit noch keinen Titel hat. Schaffer schrieb auch den Drehbuchentwurf zusammen mit Dan Gregor und Doug Mand.

Bereits im Januar 2023 erzählte Neeson von seiner Hoffnung, dass die Dreharbeiten für das ‚Naked Gun‘-Reboot im vergangenen Sommer beginnen würden. Es wird erwartet, dass der 71-jährige Schauspieler die Hauptrolle in dem Film als Frank Drebin Jr. übernehmen wird, der Sohn von Leslie Nielsens Charakter Detective Frank Drebin, der die Hauptfigur des Originalfilms ‚The Naked Gun: From the Files of Police Squad!‘ war. Im Januar 2023 sagte Neeson gegenüber ‚Collider‘: „Wir warten auf ein Drehbuch. Ja, wir hoffen, dass es dieses Jahr passieren wird, vielleicht im Sommer.“ Neeson gab zu, dass MacFarlane und sein Team an einem Drehbuch für den Film arbeiteten. Auf die Frage, ob der Film für alle Beteiligten Priorität habe, sagte er damals: „Ja, Paramount Studios, glaube ich. Ich habe mich an Seth MacFarlane gewandt. Er und sein Team arbeiten an den Drehbüchern. Wir hoffen also, dass wir im Sommer drehen können.“

Im Originalfilm – basierend auf der TV-Serie ‚Police Squad!‘ aus dem Jahr 1982, die nach sechs Episoden abgesetzt wurde – spielte Nielsen Drebin, einen Detektiv mit viel Kampfgeist, aber ohne gesunden Menschenverstand. Im Laufe von drei Filmen machte er aus der liebenswerten Figur eine Comic-Ikone. Das Franchise hatte auch Priscilla Presley und Ricardo Montalban in den Hauptrollen und erwies sich als großer Erfolg.