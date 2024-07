"Glücklicher denn je" Pamela Anderson feiert ihren 57. Geburtstag beim Umtopfen und Backen

SpotOn News | 01.07.2024, 22:00 Uhr

Das einstige Sexsymbol Pamela Anderson zieht sich an ihrem Ehrentag an persönliche Wohlfühlorte zurück: in ihre Küche und ihren Garten.

Eine wilde Party für die ehemalige "Baywatch"-Nixe? Die Zeiten scheinen vorbei zu sein. Pamela Anderson (57) hat ihre rund 3,6 Millionen Instagram-Follower an ihrem Ehrentag teilhaben lassen. Sie postet sich auf ihrem Profil allerdings nicht mit einer schäumenden Champagnerflöte in der Hand, sondern im Blumentopf grabend.

Die Schauspielerin teilt anlässlich ihres 57. Geburtstags am 1. Juli persönliche Aufnahmen von sich im Garten. Eine Margeriten-Pracht statt teurer Geschenke, einen aufgehenden Brotteig statt edlem Buffet. Dazu noch ein Foto, das eine Gartenidylle samt roséfarbener Rosenranke zeigt.

"Glücklicher denn je"

In die Bildunterschrift tippt Pamela Anderson: "Glücklicher denn je… Danke für all die Liebe und Geburtstagswünsche. In Liebe, P". In der Fotogalerie befindet sich zudem ein abfotografierter Zettel, auf dem scheinbar in Andersons Handschrift geschrieben steht: "Ich werde das Leben schön machen, egal was es braucht".

Die Schauspielerin feiert ihren Geburtstag kurz nach einem weiteren Jubiläum: ihre Hautpflegemarke "Sonsie" wurde ein Jahr alt. In einem Instagram-Reel zum Firmenjubiläum zeigt sich Anderson ungeschminkt und präsentiert ihre makellose Haut.

Comeback im Kino

Das ehemalige "Playboy"-Model wurde durch die TV-Serie "Baywatch" international bekannt. Von 1992 bis 1997 war Anderson darin als Rettungsschwimmerin C. J. zu sehen. Im Januar 2023 veröffentlichte sie ihre Memoiren "Love, Pamela" und offenbarte darin ihr bewegtes Leben. Für eine Neuverfilmung von "Die nackte Kanone" kehrt die zweifache Single-Mutter auf die große Leinwand zurück. Sie übernimmt neben Liam Neeson (72) eine Hauptrolle.