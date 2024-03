Stars Naomi Campbell: Was läuft da mit Mohammed Al Turki?

Mohammed Al Turki and Naomi Campbell- Dec 2023 - Women In Cinema Gala - Saudi Arabia - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.02.2024, 10:43 Uhr

Die Mode-Ikone zeigt sich in der Öffentlichkeit immer wieder an der Seite des saudi-arabischen Filmproduzenten.

Naomi Campbell hat in Mohammed Al Turki offenbar einen engen Vertrauten gefunden.

Die 53-jährige Laufsteg-Ikone war von 2008 bis 2013 in einer Langzeitbeziehung mit dem russischen Geschäftsmann Vladislav Doronin. Außerdem war sie bereits mit Stars wie Robert De Niro und Sean „Diddy“ Combs zusammen. Zuletzt wurde das Supermodel bei verschiedenen Veranstaltungen mit dem saudi-arabischen Filmproduzenten Mohammed Al Turki gesichtet. Darüber hinaus soll Naomi Zeit mit dem 37-Jährigen in Dubai verbringen.

Ein Insider verrät der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Naomi ist sehr wählerisch, mit wem sie Zeit verbringt, und sie hat sich mit Mohammed angefreundet. Die beiden verbindet die Liebe zu Mode und Kunst und sie haben viele gemeinsame Freunde. Naomi war mit ihm in Dubai, und sie scheint so glücklich zu sein wie noch nie.“

Mittlerweile sei das Promi-Duo unzertrennlich. Doch sind die beiden nun ein Paar oder nicht? „Sie verbringen viel Zeit miteinander und es scheint zwischen ihnen einen Funken zu geben, auch wenn es im Moment nur eine Freundschaft ist“, erklärt der Insider.