Film Naomie Harris und Pierce Brosnan: Rollen in ‚Black Bag‘

Naomie Harris - September 2021 - Famous - No Time To Die World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2024, 12:00 Uhr

Die Stars haben sich dem Cast des Films angeschlossen.

Naomie Harris, Pierce Brosnan und Tom Burke haben sich dem Cast von ‚Black Bag‘ angeschlossen.

Das Trio wird in Steven Soderberghs neuem Spionagethriller neben den bereits bestätigten Stars Cate Blanchett, Michael Fassbender, Regé-Jean Page und Marisa Abela mit von der Partie sein.

Details zu der Handlung des neuen Thrillers müssen noch bekannt gegeben werden, wobei das Drehbuch von David Koepp geschrieben wurde. Die Produktion des kommenden Projekts wird im Mai in London anfangen, wobei Casey Silver und Greg Jacobs den Film produzieren werden. Harris und Brosnan sind beide bestens vertraut mit dem Spionage-Genre, da die Stars bereits in der James-Bond-Reihe mitgewirkt haben, letzterer übernahm von 1995 bis 2002 in vier Filmen die Rolle des legendären 007-Agenten. Naomie hat Eve Moneypenny in den letzten drei Bond-Filmen dargestellt, gab jedoch zuvor zu, dass sie unsicher über die Zukunft ihrer Figur gewesen sei, nachdem Daniel Craig nach dem Film ‚Keine Zeit zu sterben‘ von 2021 beschlossen hatte, sich von der Rolle zu verabschieden. Der 47-jährige Darsteller verriet zuvor gegenüber ‚RadioTimes.com‘: „Ich weiß es nicht, ich wünschte, dass ich es wüsste. Ich würde gerne zurückkommen, da mir das Franchise so viel bedeutet. Als Schauspieler geht man die meiste Zeit von Job zu Job und knüpft drei, vier Monate lang diese intensiven Bindungen zu den Menschen, und dann sieht man sie oft nie wieder, aber das war eine Art Kontinuität in meinem Leben für das letzte Jahrzehnt. Ich habe es geliebt – jedes Mal, wenn ich zurückgehe, um einen ‚Bond‘-Film zu drehen, dann habe ich das Gefühl, mit der Familie wieder vereint zu sein, deshalb würde ich es wirklich hassen, das in meinem Leben zu verlieren. Aber, wissen Sie, das Franchise muss dort weitermachen, wo es ist, daher weiß ich nicht, was die Zukunft bringen wird.“