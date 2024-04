Film Nathan Fillion: Green Lantern ist eine Goldgrube

Nathan Fillion - Famous - 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 18:00 Uhr

Nathan Fillion hat den „fehlerhaften“ Green Lantern als „Goldgrube“ eines Charakters bezeichnet.

Der 53-jährige Schauspieler wird den Superhelden und sein Alter Ego Guy Gardner in James Gunns kommendem ‚Superman‘-Film verkörpern. Er glaubt, dass es eine echte Freiheit sei, den galaktischen Friedenshüter zu spielen, weil dieser sich einfach nicht um seine Fehler kümmere.

In einem Interview mit ‚Collider‘ sagte er: „Die Realität ist, dass Menschen Fehler haben. Wir alle haben Macken. Wir alle haben Schwachstellen. Du könntest die wundervollste Familie haben, aber trotzdem sagen: ‚Oh mein Gott, mein Vater macht mich verrückt. Er hat diese eine Sache.‘ Jeder hat etwas und ich liebe es, mich auf diese Fehler und Schwächen einzulassen. Es ist das, was Menschen real macht und was es dem Publikum ermöglicht, sich zu identifizieren, denn wir alle wissen, was das ist.“ Jeder habe seine Fehler und erlebe Fehler an anderen Menschen. Auch sein neuer Filmcharakter sei da keine Ausnahme. „Guy Gardner ist zu 90 Prozent fehlerhaft und kümmert sich nicht darum. Das ist eine seiner Schwächen. Ich denke, es ist eine echte Freiheit, das zu spielen. Für einen Mann, der gerne mit Fehlern und fehlerhaften Menschen spielt, ist Guy Gardner eine Goldgrube.“

Nathans Besetzung wurde erst im vergangenen Juli bekannt gegeben, aber er wurde bereits 2021 auf der Premierenparty für ‚The Suicide Squad‘ für die Rolle ausgewählt, nachdem James und Produzent Peter Safran entschieden hatten, dass der Schauspieler perfekt zu Green Lantern passen würde. Er erzählte: „Wir waren tatsächlich auf der Premierenparty nach ‚Suicide Squad‘ und er [James] war in einer riesigen Menschenmenge. Wir sahen uns in der Menge und ich gratulierte ihm: ‚Oh mein Gott, das war unglaublich. Es ist so toll.‘ Er sagt: ‚Hey, hat Peter dir gesagt, was wir als nächstes für dich haben?‘ Ich sagte: ‚Nein, das hat er nicht gesagt.‘ Er schaute sich um, als würde ihm jemand zuhören. Wir waren in einer Menschenmenge, aber er beugte sich vor und sagte: ‚Du wirst Guy Gardner sein.‘“