Klassischer Farbton erobert die Mode Navy Blue: Die schönste Trendfarbe für Herbst und Winter

Kendall Jenner (links) in einem Kostüm in Navy Blau, während Katie Holmes (rechts) auf Navy Lite setzt. (the/spot)

SpotOn News | 13.11.2024, 21:00 Uhr

Navy Blue erobert die Modewelt und wird in der Herbst/Winter-Saison 2024/25 zur Trendfarbe. Der tiefblaue Ton ist die ideale Alternative zu Schwarz und passt sich vielseitig an - ob elegant, im Alltag oder als "Navy Lite" in frischen, helleren Nuancen.

Es gibt Farbtöne, die schaffen es, jedes Jahr wieder aufs Neue zu überraschen – und diesen Herbst ist das Navy Blue. Die Modewelt kann sich auf die satte, elegante Farbe gar nicht genug freuen. Ob als Alternative zu Schwarz oder als vielseitiger Klassiker für den Alltag: Navy Blue ist das Must-have der Saison und feierte auf den Laufstegen zahlreicher Designer ein großes Comeback. Während Schwarz oft als klassische, aber auch strenge Basis dient, wirkt Navy Blue von Haus aus weicher, aber genauso elegant.

Aus Navy Blue wird Navy Lite

Große Modehäuser wie Burberry, Ferragamo und Saint Laurent setzen in ihren Herbst/Winter-Kollektionen auf diesen tiefblauen Farbton, den viele jetzt auch als "Navy Lite" bezeichnen. Die etwas leichtere Version des klassischen Navy Blue bringt Frische in die saisonale Farbpalette und bietet unzählige Styling-Möglichkeiten, sei es für formelle Anlässe oder den Casual-Look im Alltag.

Die Farbe passt wunderbar zu anderen angesagten Tönen wie Burgunder, Taupe und den beliebten Pastellfarben der Saison. Der Clou? Navy Blue sieht in einem monochromen Look modern und sophisticated aus, lässt sich aber auch hervorragend mit Kontrastfarben kombinieren. Zusammen mit leuchtendem Gelb oder sattem Rot wird der Look ein wahrer Hingucker! Wer es dezent mag, trägt Navy Blue in Kombination mit neutralen Farben wie Grau und Creme für einen eleganten Look, der perfekt in die kühle Jahreszeit passt.

Diese Stars lieben Navy Blue

Promis verschiedener Altersgruppen wie Katie Holmes (45) und Kendall Jenner (29) haben Navy Blue und seine Wirkung längst für sich entdeckt. Ob in Oversized-Blazern, langen Mänteln oder kuscheligen Strickteilen – Navy Blue wird als "neues Schwarz" gefeiert und sieht dabei alles andere als langweilig aus. Die Vielseitigkeit der Farbe macht sie zum Favoriten unter den Stars, und das Beste: Sie passt sowohl zu eleganten als auch zu legeren Outfits – wie Holmes und Jenner mit ihren Streetstyle-Looks zeigen.

Für alle, die die Trendfarbe der Saison ausprobieren möchten, gilt: Navy Blue lässt sich auf vielfältige Weise in die eigene Garderobe integrieren. Wer sich langsam an die Farbe herantasten möchte, fängt am besten mit Accessoires wie Taschen oder Schals in Navy Blue an. Wer mutiger ist, kann zu einem kuscheligen Wollpullover oder einem Mantel greifen – diese Teile lassen sich ideal zu Jeans und anderen Basics kombinieren.