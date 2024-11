Die Fans von LeBron James müssen bis auf Weiteres auf Social-Media-Beiträge des NBA-Superstars verzichten. Aber warum legt er eine Pause ein?

Was bewegt einen Superstar wie LeBron James (39) dazu, sich von zusammengerechnet weit über 200 Millionen Instagram- und X-Follower zu verabschieden? Der NBA-Gigant hat in einem Beitrag auf beiden Plattformen angekündigt, eine Social-Media-Pause einlegen zu wollen. Der drastische Schritt ist als Protest gegen die aus seiner Sicht zu negative Berichterstattung im Sport zu verstehen, wie sein vorübergehend letztes Posting andeutet.

Um seine Auszeit zu begründen, repostete James zunächst einen Tweet von Kevin Durants (36) Manager Rich Kleiman (47), den dieser Ende Oktober abgesetzt hatte. Darin hieß es unter anderem: "Wir alle können anerkennen, dass der Sport der letzte Teil der Gesellschaft ist, der Menschen universell zusammenbringt. Warum kann die Berichterstattung das nicht auch leisten?"

Gerade in der heutigen Zeit sei das zutiefst bestürzend, führte Kleiman weiter aus. "Mit so viel Hass und Negativität auf der Welt verwirrt es mich, dass einige nationale Sportmedien immer noch denken, dass negative Herangehensweisen der beste Weg sind, um über Sport zu berichten." Er forderte daher die Abkehr vom sogenannten "Click Bait"-Journalismus.

LeBron James kommentierte diese Kritik nun mit einem "Amen" und schrieb über die aktuelle Berichterstattung: "Eine verdammte Schande, wozu es geworden ist." Danach verabschiedete er sich von seinen zahlreichen Followern (159 Millionen bei Instagram und 53 Millionen auf X) mit den Worten: "Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch allen! Ich verlasse die sozialen Medien fürs Erste. Passt auf euch auf."

And with that said I’ll holla at y’all! Getting off social media for the time being. Y’all take care ✌🏾👑

— LeBron James (@KingJames) November 20, 2024