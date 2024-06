Sommer-Event von Lascana in Berlin Neben Supermodel Toni Garrn: Jessica Haller feiert Laufsteg-Debüt

Toni Garrn führt die Model-Riege über den Laufsteg. (ves/obr/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 16:13 Uhr

Toni Garrn sorgt für Urlaubsfeeling in Berlin. Das Supermodel war der Stargast auf einem Sommer-Event von Lascana. Neben ihr begeisterten auch Jessica Haller und Lili-Paul Roncalli auf dem Laufsteg.

"Im Sommer bin ich ein komplett anderer Mensch", schwärmt Toni Garrn (31) beim Sommer-Event von Lascana am Donnerstagabend in Berlin. Das Supermodel ist das aktuelle Kampagnengesicht des Hamburger Modeunternehmens. Vor edler Kulisse im Stadtbad Oderberger Berlin präsentierte sie mit prominenter Unterstützung die Lingerie- und Swimwear-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2024 als auch die kommende Kollektion für Frühjahr/Sommer 2025 und brachte die zahlreichen Gäste unter dem Motto "Iconic Destinations" in Urlaubsstimmung.

Das Model, das in seiner Kindheit in Athen lebte, ist Profi in Sachen Hitze und empfiehlt drei Must-haves: "Leichtes Schuhwerk oder Sandalen an den Füßen! Unbedingt Sonnenbrille – wichtig als Schutz und sieht cool aus!" Außerdem immer dabei: "Ein großer Becher mit Eiswürfeln und Zitronenwasser oder Eiskaffee." Garrns persönliche Ikone ist "Sex and the City"-Charakter Carrie Bradshaw. "Keinen anderen Kleiderschrank der Welt würde ich lieber besitzen als ihren. Ihre Mode ist Fun und Frische", so die 31-Jährige.

Ex-"Bachelorette" Jessica Haller feiert Laufsteg-Debüt

Auf dem Laufsteg wurde Garrn unter anderem von jessica haller (34) unterstützt. Die ehemalige "Bachelorette" und Influencerin lief zum ersten Mal über den Catwalk. "Ich bin sehr aufgeregt", gab die 34-Jährige zu. "Durch meinen Kopf wandern die Bilder von sämtlichen Pannen: Stolpern, hinfallen, Einsatz verpassen …" Doch letztendlich überwogen die positiven Gedanken: "Ich sage mir: Genieße den Moment! Genieße die Bewunderung! Die gute Laune!"

Haller lebt gemeinsam mit ihrem Mann, Johannes Haller (36), und der gemeinsamen Tochter auf Ibiza. Für sie bedeutet der Sommer auch Stress. "Die Besuche von Freunden nehmen kein Ende. Ich bin mit meiner Familie nicht einen Augenblick alleine. Ich bin die ganze Zeit 'on'", lachte die 34-Jährige.

Auch TV-Juror Bruce Darnell (66), der in der Front Row Platz nahm, lebt die meiste Zeit des Jahres auf Ibiza. Dort verzichtet er gerne auf seine maßgeschneiderten Anzüge, die mittlerweile zu seinem Markenzeichen geworden sind. "Ich liebe den Sommer und die Leichtigkeit und trage am liebsten Boho-Chic." Sein Sommer-Handicap sei sein Faible für Sonnenbrillen. "Ich verliere sie ständig. Brauche alle zwei Wochen eine neue, habe schon über 50 Brillen irgendwo liegen gelassen!"

Video News

Single Stefano Zarrella träumt von einem Familienurlaub

Stefano Zarrella (33) hat es dagegen eine andere Balearen-Insel angetan. Er möchte sich ein Haus auf Mallorca zulegen, wie er im Gespräch mit TV-Makler Marcel Remus (37) verriet. In seiner Kindheit war jedoch Italien, die Heimat seiner Eltern, das Reiseziel Nummer eins. "15 Stunden im Kombi nach Rom. Mein Vater hinterm Steuer, meine Mutter meist schlafend auf dem Beifahrersitz. Wenn sie aufwachte, rief sie: 'Kinder, esst jetzt meine Brötchen!'. Die hatte sie zu Dutzenden vorbereitet", erinnerte sich der Bruder von Giovanni Zarrella (46) lebhaft. Obwohl er aktuell Single ist, träumt er vom eigenen Familienurlaub: "Mit Frau und Kindern am Strand und abends schön essen … Das wäre der perfekte Urlaub für mich!"

Auch Moderatorin Mareile Höppner (47) schwelgte in Kindheitserinnerungen. "Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden. Im Sommer hat meine Mutter oft die Betten ins Freie gestellt und wir haben draußen unter dem Sternenhimmel geschlafen". Auch heute liebt sie die Natur. Mit ihrem Lebensgefährten und den Kindern geht es vermutlich bald wieder in den Camping-Urlaub. "Einfach drauf losfahren – Ziel offen und dazu Strand, lesen, kochen und wenig Kleidung – das ist mein Traumurlaub."

"Die Höhle der Löwen"-Star und Unternehmer Ralf Dümmel (57), der auf dem Event auch für die neue Herbststaffel der Gründershow drehte, erzählte, dass er als Kind im Urlaub mit den Eltern, den Entschluss fasste, LKW-Fahrer zu werden: "Als ich auf den Raststätten die Brummi-Fahrer in ihren Kabinen sah, wie sie dort ihre mobilen TV-Geräte hatten, dachte ich als Kind: Autofahren und Fernsehen! Traumjob! Das will ich machen!" Mit Camping kann der 57-Jährige nichts anfangen. Mit seiner Lebensgefährtin und den Kindern hat er ein absolutes Urlaubs-Muss: "Auf alle Fälle Hotel mit viel Strand und Sonne!"

Lili-Paul Roncalli begeistert mit Akrobatik-Performance

Zu den weiteren Gästen in der Front Row zählten unter anderem die Moderatorinnen Frauke Ludowig (60), Verena Wriedt (49) und Sandra Kuhn (42) sowie die Sängerin Lulu Lewe (32). Einen besonderen Auftritt legte die bekannte österreichische Artistin und Model Lili-Paul Roncalli (26) hin. Sie sorgte mit einer exklusiven Akrobatik-Performance in Netzstrümpfen und einem schwarzen Body mit transparenten Cut-Outs für ein Highlight auf dem Laufsteg.