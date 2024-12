Serien-Hit mit Tom Schilling Netflix bestätigt zweite Staffel für „Achtsam morden“

Tom Schilling ist auch in der zweiten Staffel von "Achtsam morden" wieder dabei. (ncz/spot)

SpotOn News | 18.12.2024, 13:53 Uhr

Gute Neuigkeiten für alle Fans von "Achtsam morden": Netflix hat nun eine zweite Staffel für die Comedy-Crime-Serie angekündigt. Auch Bildschirm-Liebling Tom Schilling ist wieder mit dabei.

Netflix hat ein besonderes Weihnachtsgeschenk für alle Fans von "Achtsam morden": Der Streamingdienst hat offiziell bestätigt, dass die Comedy-Crime-Serie eine zweite Staffel erhält. "Zieht eure schönsten Mehrzweckhandschuhe an, es geht wieder los", heißt es in einem Instagram-Post. In einer Pressemitteilung kündigte der Streamingdienst zudem an, dass die Dreharbeiten im kommenden Jahr beginnen sollen. Einen Starttermin gab Netflix noch nicht bekannt.

Die achtteilige erste Staffel von "Achtsam morden" war 2024 einer der größten Serienhits bei dem Streamingdienst. In 66 Ländern erreichte die Serie aus Deutschland die Top 10 und war insgesamt rund drei Wochen in den weltweiten Top 10. In der Kategorie "TV (Non-English)" war "Achtsam morden" in der Woche nach der Veröffentlichung sogar Nummer eins.

Darum geht es in "Achtsam morden"

Die Serie wurde am 31. Oktober 2023 veröffentlicht und basiert auf der gleichnamigen Bestseller-Reihe von Autor Karsten Dusse. In der ersten Staffel geht es um den erfolgreichen Top-Anwalt Björn Diemel, dem es an Zeit für seine Ehefrau und sein Kind fehlt. Mit einem Achtsamkeitsseminar versucht er daher, eine neue Work-Life-Balance zu finden, um mehr Quality-Time mit seiner Tochter zu verbringen und seine Ehe zu retten. Björns neu erlernte Achtsamkeitstechnik bekommt als erster sein Mandant Dragan Sergowicz zu spüren, schließlich kostet der Mafia-Boss Zeit und Nerven. Dragans unfreiwilliges Verschwinden führt allerdings zu einigen neuen Problemen, Verbrechen und vielen achtsamen Atemzügen. Björn muss nicht nur Dragans Verbrecherorganisation und deren Konkurrenz unter Kontrolle bringen und sich die Polizei vom Hals halten – auch ein Kita-Platz für Tochter Emily muss her.

Netflix bestätigte auch, dass Tom Schilling (42) wieder in der Hauptrolle zu sehen sein wird, zudem sind die Schauspielerinnen Emily Cox (39) und Britta Hammelstein (43) sowie Murathan Muslu (43) und Peter Jordan (57) erneut dabei.