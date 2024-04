Nur ein Abo bleibt gleich Netflix erhöht die Abo-Preise in Deutschland

Netflix erhöht seine Preise in Deutschland. (ncz/spot)

SpotOn News | 13.04.2024, 10:56 Uhr

Netflix wird schon wieder teurer. Der Streamingdienst erhöht seine Abo-Preise in Deutschland. So viel kosten die Abos ab sofort.

Der Streamingdienst Netflix hat seine Preise für Standard- und Premium-Abos in Deutschland erhöht. Wer keine Werbung sehen will, muss ab sofort noch tiefer in die Tasche greifen. Einzig der Preis für das Standard-Abo-Modell mit Werbung bleibt gleich und liegt nach wie vor bei 4,99 Euro im Monat. Offiziell angekündigt hat der Streaminganbieter die Preiserhöhung nicht, die neuen Preise sind lediglich im Hilfe-Center einzusehen.

Video News

Bei diesen Netflix-Abos steigen die Preise

Beim regulären Standard-Abo ohne Werbung steigt der Preis von 12,99 auf 13,99 Euro im Monat. Dafür gibt es unbegrenzt werbefreie Filme, Fernsehsendungen und Handyspiele. Zudem erlaubt das Abo zwei unterstützende Geräte, Full HD, Downloads auf zwei Geräten gleichzeitig, und die Option, ein zusätzliches Mitglied hinzuzufügen, das in einem anderen Haushalt wohnt – dafür sind dann aber auch 4,99 Euro on top fällig.

Das teuerste Modell ist das Premium-Abo mit 19,99 statt wie zuvor 17,99 Euro. Dafür gibt es die Option, auf vier unterstützenden Geräten gleichzeitig zu schauen, Ultra HD, Downloads auf sechs Geräten und die Möglichkeit, zwei zusätzliche Mitglieder aus anderen Haushalten zum Preis von 4,99 Euro hinzuzufügen.

Eine weitere Preiserhöhung gibt es beim Basic-Abo, das schon länger nicht mehr neu gebucht werden kann und nur noch für Bestandskunden gilt: Es verteuert sich von 7,99 auf 9,99 Euro.

Kein Teilen von Passwörtern und Preiserhöhungen

Netflix geht seit vergangenem Jahr gegen das Teilen von Passwörtern zwischen Nutzerinnen und Nutzern aus verschiedenen Haushalten vor. Gleichzeitig führte der Streamingdienst ein günstigeres Abo mit Werbeanzeigen ein. In den vergangenen Monaten wurden bereits in anderen Ländern schrittweise Preiserhöhungen eingeführt. In den USA kostet ein Premium-Abo inzwischen 22,99 US-Dollar (rund 22 Euro).