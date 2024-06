Dreharbeiten am Herbst Netflix gibt grünes Licht für „Peaky Blinders“-Film mit Cillian Murphy

Cillian Murphy soll auch im kommenden "Peaky Blinders"-Film wieder die Hauptrolle spielen. (ncz/spot)

SpotOn News | 04.06.2024, 23:56 Uhr

Großartige Nachrichten für "Peaky Blinders"-Fans: Netflix hat endgültig grünes Licht für einen Film gegeben. Oscar-Preisträger Cillian Murphy wird seine beliebte Rolle als Tommy Shelby wieder aufnehmen. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen.

Gerüchte gibt es bereits seit Langem, jetzt steht es offenbar endgültig fest: Netflix soll grünes Licht für einen "Peaky Blinders"-Film gegeben haben – mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy (48) in seiner berühmten Hauptrolle als Birminghamer Bandenboss Tommy Shelby. Das berichtet das Branchenportal "Deadline".

Video News

Cillian Murphy freut sich über "Peaky Blinders"-Verfilmung

Demnach sollen die Dreharbeiten noch dieses Jahr beginnen. Tom Harper, der bereits in Staffel eins der beliebten Serie Regie führte, soll den noch unbetitelten Film inszenieren. Das Drehbuch stammt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (64). Cillian Murphy ist auch als Produzent mit an Bord. "Es scheint, als sei Tommy Shelby noch nicht fertig mit mir", zitiert "Deadline" den Schauspieler. "Es ist sehr schön, wieder mit Steven Knight und Tom Harper an der Verfilmung von Peaky Blinders zusammenzuarbeiten. Das ist für die Fans."

Steven Knight hatte bereits im März gegenüber "Birminghamd World" verraten, dass die Dreharbeiten für den geplanten Film noch diesen Herbst beginnen sollen. Details zur Handlung und weiteren Besetzung sind noch unter Verschluss, Knight hatte in der Vergangenheit aber bereits verraten, dass der Film während des Zweiten Weltkriegs spielen soll.

"Peaky Blinders" war ursprünglich ab 2013 bei der BBC zu sehen und wurde zur weltweiten Sensation. Im Mittelpunkt der Serie steht die aus Birmingham stammende Familie Shelby, die der Kern der namensgebenden Gangsterbande Peaky Blinders ist. 2022 ging die Serie mit Cillian Murphy, Paul Anderson (46) und Sophie Rundle (36) in den Hauptrollen nach der sechsten Staffel zu Ende.