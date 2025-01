"Vom Straßenkicker zum Weltmeister" Netflix spendiert Lukas Podolski eine eigene Doku

In Köln wird Lukas Podolski noch immer als "Prinz Poldi" in Ehren gehalten. (stk/spot)

SpotOn News | 30.01.2025, 18:18 Uhr

"Prinz Poldi" wird bald in einer Netflix-Doku Einblicke in sein Privatleben gewähren und dabei auch bislang ungesehene Facetten seiner langen Karriere als Fußballer zeigen.

Als Fußball-Nationalspieler war der Kölsche Jung Lukas Podolski (39) maßgeblich am deutschen Sommermärchen 2006 und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 beteiligt. Ihm zu Ehren produziert Netflix aktuell eine eigene Doku, wie der Streamingdienst im Rahmen seines weltweiten "Next on Netflix"-Events mitgeteilt hatte. Bei der Veranstaltung am Mittwochabend in Berlin ließ es sich Poldi selbstredend nicht nehmen, "POLDI" vorzustellen.

Die Dokumentation werde "bisher ungesehene Facetten eines Sportlers und des Menschen dahinter" beleuchten und zugleich den Weg "vom polnischen Einwandererkind zum Weltmeister" nachschreiten. "Prinz Poldi" zeigte sich vor Ort in Berlin überglücklich und stolz, dass seinem Leben und Wirken eine eigene Doku gewidmet wird.

Pünktlich zum Karriereende?

Wann die privaten Einblicke ins Leben von Lukas Podolski bei Netflix verfügbar sein werden, wurde noch nicht bekannt gegeben. Möglich ist aber, dass die Doku, bei der Kai Sehr (60) als Regisseur verantwortlich zeichnet, zeitgleich mit einem weiteren entscheidenden Kapitel im Leben der Kölner Vereinslegende erscheint. 2023 hatte Podolski seinen Vertrag beim polnischen Klub Górnik Zabrze bis Ende Juni 2025 verlängert. Womöglich bekommt er pünktlich zum Karriereende als aktiver Fußballer also seine Netflix-Doku zum Abschied geschenkt.