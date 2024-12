Letzter Dreh an Rennstrecke Neue Bilder vom Set: Brad Pitt dreht in Abu Dhabi für Formel-1-Film

Brad Pitt dreht diese Woche in Abu Dhabi. (ncz/spot)

SpotOn News | 05.12.2024, 22:14 Uhr

Diese Woche dreht Brad Pitt zum letzten Mal für seinen Film "F1" an einer echten Formel-1-Rennstrecke. Nun gibt es ein neues Bild vom Set in Abu Dhabi.

Bereits im Juni 2025 soll Brad Pitts (60) neuer Rennfahrerfilm "F1" in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten laufen aktuell noch auf Hochtouren – diese Woche sollen sie in Abu Dhabi zu Ende gehen. Wenige Tage vor dem Großen Preis von Abu Dhabi am 8. Dezember gibt es nun neue Fotos, die Pitt am Set an der dortigen Rennstrecke Yas Marina Circuit zeigen.

Der Hollywoodstar, der im Film den Fahrer Sonny Hayes verkörpert, drehte dort am 5. Dezember mehrere Szenen. Zu sehen ist er in einem weißen Rennanzug seines fiktiven Rennteams, APXGP. Mit dabei an der Rennstrecke waren auch die aktuellen F1-Fahrer Lewis Hamilton (39) und George Russell (26). Weitere Bilder zeigen Brad Pitt mit seinem Co-Stars Damson Idris (33) sowie mit Helm und Handschuhen in voller Rennfahrer-Montur. In anderen Schnappschüssen posiert der Schauspieler mit dem Ferrari- und dem Mercedes-Team.

Aufwendige Dreharbeiten

Die Dreharbeiten zu "F1" begannen Anfang Juli 2023. Die Produktion verzichtet dabei größtenteils auf Computereffekte und setzt stattdessen auf echte Aufnahmen von Formel-1-Rennen. Dafür wurde extra das "elfte" Rennteam APXGP samt eigener Garage gegründet, das während jedes Rennwochenendes mehrere Zeitfenster auf den Strecken erhielt.

Aufgrund des letztjährigen Schauspielerstreiks in Hollywood wurde die Produktion nach nur zwei Rennen unterbrochen und in der Weltmeisterschaft 2024 fortgeführt, unter anderem während der Rennwochenenden in Großbritannien, Ungarn, Belgien, den Niederlanden, Italien, Mexiko und Las Vegas, wie das US-Branchenportal "Deadline" berichtete. Mit dem Rennwochenende in Abu Dhabi sollen die Dreharbeiten abgeschlossen werden.

Bereits im Juli 2024 wurde ein erster Teaser zum Film veröffentlicht, der Titel "F1" bekannt gegeben und der 25. Juni 2025 als deutscher Kinostart angekündigt. Der Film dreht sich um den Rennfahrer Sonny Hayes (Pitt), der in den 1990er Jahren erfolgreicher Formel-1-Pilot war, seine Profikarriere allerdings nach einem Unfall beenden musste. Schließlich wird er vom Rennstall APXGP kontaktiert, um den vielversprechenden Rookie Joshua Pearce (Idris) unter seine Fittiche zu nehmen.