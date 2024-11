Neuer Sendeplatz Neue „Dschungelcamp“-Staffel läuft ab Januar zur Primetime

Jan Köppen und Sonja Zietlow müssen als "Dschungelcamp"-Moderatoren in Zukunft noch früher raus. (eyn/spot)

SpotOn News | 29.11.2024, 12:45 Uhr

Wie gewohnt kehrt im Januar das "Dschungelcamp" zu RTL zurück - doch in diesem Jahr ist dennoch alles anders. Statt am späten Abend läuft die Show aus dem australischen Busch jetzt täglich zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.

RTL wagt nach 20 Jahren eine große Veränderung beim "Dschungelcamp". Der Sender schiebt seine Erfolgssendung auf einen früheren Sendeplatz. Statt wie gewohnt am späteren Abend werden die Folgen der 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" im kommenden Januar täglich zur Primetime um 20:15 Uhr ausgestrahlt. RTL bestätigte einen entsprechenden Bericht von "DWDL" auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news.

Starttermin bekannt

Los geht die neue Staffel am 24. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf RTL. Nach 16 weiteren Live-Shows – ebenfalls um 20:15 Uhr – steigt am 9. Februar zur selben Zeit das große Finale, in dem der neue Dschungelkönig oder die neue Dschungelkönigin gekrönt wird. Den Abschluss bildet das Wiedersehen einen Tag später am 10. Februar.

In den vergangenen 20 Jahren hatte RTL sein Dschungelcamp immer erst am späteren Abend und damit nach seinem Hauptprogramm gesendet. Einzige Ausnahme bildete das Allstar-"Dschungelcamp" im Sommer, das ebenfalls um 20:15 Uhr gezeigt wurde. "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden", das allerdings nicht live lief, sondern vorab aufgezeichnet war, ist auch verantwortlich für den geänderten Sendeplatz der regulären Staffel.

"Die Sommerstaffel 'Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden' hat uns und unseren Zuschauer:innen dieses Jahr viel Freude in der Primetime bereitet. Daher haben wir beschlossen, auch den nächsten regulären Dschungel Anfang des Jahres einem größeren Publikum zu präsentieren und zur besten Sendezeit zu programmieren. 'Ich bin ein Star holt mich hier raus' wird 18 Abende lang unsere Primetime dominieren", erklärt Inga Leschek, Chief Content Officer von RTL Deutschland.

Umstellung für Jan Köppen und Sonja Zietlow

Den anderen Sendern dürfte die Umstellung des reichweitenstarken "Dschungelcamps" auf den Primetime-Sendeplatz bezüglich ihrer eigenen Quoten Sorgen bereiten. Aber auch für das Team der Show, allen voran die Moderatoren Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41), hat der frühere Sendeplatz Konsequenzen. Da sie die Show live moderieren, beginnen ihre Arbeitstage aufgrund der Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Australien nun noch früher.