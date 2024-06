Das ist geplant Neuer Job: Geht es für Joachim Llambi bei „Let’s Dance“ weiter?

Bleibt Joachim Llambi den "Let's Dance"-Fans erhalten? (wue/spot)

SpotOn News | 09.06.2024, 14:00 Uhr

Ab dem kommenden Herbst gehört Joachim Llambi zum Team der MDR-Talkshow "Riverboat". Was bedeutet das für Auftritte der "Let's Dance"-Legende in der RTL-Tanzshow?

Gerade erst wurde bekannt, dass das "Let's Dance"-Urgestein Joachim Llambi (59) künftig einen neuen Job beim "Riverboat" hat. Die langjährige MDR-Talkshow läuft wie die RTL-Tanzsendung für gewöhnlich freitagabends. Müssen Fans sich also sorgen, dass der "Let's Dance"-Juror an kommenden Staffeln der Show nicht mehr teilnimmt? Llambi selbst gibt Entwarnung.

"Die 'Let's Dance'-Familie braucht sich keine Sorgen machen"

"Na ja, das 'Riverboat' läuft auch freitags abends – so wie 'Let's Dance' – live", zitiert RTL Llambi. "Und die 'Let's Dance'-Familie braucht sich keine Sorgen machen. Es ist schon so getaktet, dass ich schon immer bei 'Let's Dance' dabei sein darf!" Ein Ausscheiden des Jurors wäre auch ein Unding gewesen, hieß es im Februar doch erst, dass das bewährte Trio aus Llambi, Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) die Verträge mit RTL verlängert habe. "Wir haben letztes Jahr den laufenden Vertrag vorzeitig um gleich mehrere Jahre verlängert, ich denke, das dürfen wir ruhig verraten", sagte González. Die Jury werde "nicht gewechselt wie eine Unterhose", fügte Llambi an.

Die Freude ist groß

"Jetzt ist es schon früher raus und was für eine große Freude bei mir! Ich bin ab Herbst Teil der großartigen Talkshow 'Riverboat' beim MDR", bestätigte Llambi kürzlich bei Instagram. Er freue sich nicht nur riesig auf die neuen Kollegen Kim Fisher (55), Klaus Brinkbäumer (57), Matze Knop (49) und Wolfgang Lippert (72), sondern auch auf die tollen "Riverboat"-Zuschauerinnen und -Zuschauer.

Seine ersten möglichen Gäste meldeten sich schon in den Kommentaren zu dem Beitrag. Tänzer Detlef Soost (53), der an der aktuellsten "Let's Dance"-Staffel teilgenommen hat, schrieb: "Na da komm ich dann auch mal rum. Congratulations." Von "Let's Dance"-Kandidat Biyon Kattilathu (40) kam als Antwort: "Geil! Sehen uns dann wahrscheinlich im Herbst dort. Keine Angst: ich tanze dort nicht."