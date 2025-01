Dreame X50 Complete Neuer Saugroboter klettert auch über Hindernisse

Stufen waren lange Zeit für Saugroboter ein unüberwindbares Hindernis. (jmk/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 14:00 Uhr

Neben E-Autos, TV-Geräten und smarten Badspiegeln hatte auch ein kleiner Saugroboter einen großen Auftritt auf der diesjährigen CES 2025 in Las Vegas. Der chinesische Hersteller Dreame hat einen neuen Saug-Wischroboter vorgestellt, der dank ausfahrbare Beine höhere Hindernisse überwinden kann.

Saugroboter gibt es mittlerweile wie Sand am Meer: Leise, schnelle, flache, klein. Gemeinsam haben die meisten, dass sie an flachen Schwellen oder anderen treppenartigen Hindernissen scheitern. Der X50 Ultra Complete soll das dank ausfahrbarer "Beine" lösen und so kombinierte Hindernisse von bis zu sechs Zentimetern Höhe überwinden, also beispielsweise eine Türschwelle nach einer kleinen Stufe. Voraussetzung ist allerdings, dass der Abstand zwischen doppelten Schwellen mindestens vier Zentimeter beträgt.

Das als "ProLeap" bezeichnete System ermöglicht es dem Roboter, sich vom Boden abzudrücken und die Vorderseite anzuheben. So klettert er über Türschwellen oder kleine Stufen. Bei der Überwindung einzelner Hindernisse schafft der X50 Ultra Complete 4,2 Zentimeter. Das System soll laut Hersteller besonders schonend arbeiten und verfügt über eine integrierte Stoßdämpfung, die laute Geräusche beim Überfahren von Hindernissen verhindert.

KI und starke Saugleistung

Neben der verbesserten Mobilität bietet der neue Flaggschiff-Sauger des Unternehmens eine Saugkraft von 20.000 Pascal. Die integrierte KI-gestützte Hindernis-Erkennung kann bis zu 200 verschiedene Objekte identifizieren – von Möbelstücken bis hin zu Haustierzubehör. Wird der dazu nötige Sensor eingefahren, passt der Roboter mit einer Höhe von 8,9 Zentimetern ab auch unter niedrige Möbel.

Eine spezielle Teppicherkennung sorgt dafür, dass der Roboter seine Reinigungsstrategie automatisch anpasst: Bei hochflorigen Teppichen entfernt er die Wischmopps komplett, bei kurzflorigen hebt er sie nur an. Das soll verhindern, dass Teppiche versehentlich feucht gewischt werden.

Intelligente Basisstation mit umfangreichen Funktionen

Die Basisstation reinigt die Wischmopps mit 80 Grad heißem Wasser und nutzt UV-Licht zur Bakterienreduzierung. Ein integriertes Trocknungssystem soll dafür sorgen, dass die Wischmopps nach der Reinigung schnell trocknen und keine unangenehmen Gerüche entstehen. Der Staubbeutel fasst 3,2 Liter und muss laut Hersteller nur etwa alle 100 Tage gewechselt werden.

Besonders praktisch: Die Station kann je nach Region und mit zusätzlicher Installation auch direkt an die Wasserversorgung angeschlossen werden. So entfällt das manuelle Nachfüllen des Wassertanks. Auch die automatische Zugabe von Reinigungsmittel ist so möglich.

Verfügbarkeit und Preis

Die Kletterfähigkeit kombiniert mit den anderen Eigenschaften hat allerdings auch ihren Preis. Der X50 Ultra Complete kommt am 15. Januar 2025 für 1.499 Euro in den Handel und setzt damit auf die oft schon über 1.000 Euro kostenden Premiummodelle der Konkurrenz auch preislich noch eins drauf. Ob sich die neue Kletterfunktion im Alltag bewährt und ob der hohe Preis gerechtfertigt ist, werden erste Tests nach der Markteinführung zeigen müssen.