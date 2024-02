Veröffentlichung am 22. März Neues Album nach sieben Jahren: Shakiras Tränen sind jetzt Diamanten

Shakira veröffentlicht in Kürze das neue Album "Las Mujeres Ya No Lloran". (wue/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 12:28 Uhr

Shakira bringt schon in wenigen Wochen ein neues Album heraus - das erste seit rund sieben Jahren. Die kolumbianische Sängerin beschreibt die Arbeit an den Songs als "alchemistischen Prozess".

Rund sieben Jahre nach ihrem letzten Album "El Dorado" veröffentlicht Shakira (47) eine neue Platte. Bereits in wenigen Wochen, am 22. März, soll "Las Mujeres Ya No Lloran", übersetzt in etwa "Frauen weinen nicht mehr", erscheinen. Der Titel und begleitende Worte der kolumbianischen Sängerin deuten an, dass sie mit dem neuen Album wohl die Trennung von ihrem ehemaligen Partner Gerard Piqué (37) verarbeitet.

Auf Instagram teilt die 47-Jährige vier Bilder zum neuen Album – die Cover-Varianten "Diamond", "Ruby", "Sapphire" und "Emerald", die im Shop auf ihrer Homepage bereits vorbestellt werden können. Ihr zwölftes Studioalbum enthält demnach acht neue Songs und einen Remix neben sieben bereits bekannten Liedern. Darunter befindet sich unter anderem die im Januar 2023 veröffentlichte Kollaboration "BZRP Music Sessions #53" mit DJ und Produzent Bizarrap (25), die es auf YouTube mittlerweile auf mehr als 690 Millionen Aufrufe bringt.

Shakira: Aus Verletzlichkeit wurde Stärke

Im beigefügten Instagram-Kommentar erklärt Shakira, dass das Album in Zusammenarbeitet mit ihren Fans, ihrem Rudel von Wölfinnen, das sie bei jedem Schritt begleitet habe, entstanden sei. Die Entstehung der Lieder sei wie "ein alchemistischer Prozess" gewesen: "Während ich schrieb, baute ich mich selbst wieder auf. Während ich sang, verwandelten sich meine Tränen in Diamanten und meine Verletzlichkeit in Stärke."

Shakira und Piqué hatten sich beim Dreh für das Musikvideo zu dem Lied "Waka Waka (This Time for Africa)" aus dem Jahr 2010 kennengelernt. Sie kamen wenig später zusammen und galten lange Zeit als eines der Power-Paare der Sport- und Entertainment-Welt. 2013 wurde ihr gemeinsamer Sohn Milan geboren, ihr zweiter Sohn Sasha kam 2015 zur Welt. Im Sommer 2022 beendeten Shakira und Piqué öffentlich ihre Beziehung. In "BZRP Music Sessions #53" wandte sie sich später an ihren Ex und dessen neue Partnerin Clara Chia Marti. "Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo getauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio getauscht", singt Shakira unter anderem.