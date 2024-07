Musik Kasabian: Neue Musik statt Best-of-Album

Kasabian - Alexandra Palace 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 16:00 Uhr

Frontmann Serge Pizzorno erklärt, wieso die Rockband lieber in die Zukunft blickt als in die Vergangenheit.

Kasabian sind nicht daran interessiert, das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums zu feiern.

2004 erschien mit ‚Kasabian‘ das erste Album der britischen Rockband. Doch die Musiker wollen lieber in die Zukunft blicken und mit ihrer Platte ‚Happenings‘ etwas „Neues“ bieten, als „in Erinnerungen zu schwelgen“. Das brandneue Album der Gruppe ist am heutigen Freitag (5. Juli) erschienen.

Serge Pizzorno, der 2020 nach der Entlassung von Tom Meighan den Posten des Frontmanns übernahm, verrät gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Die beste Art, 20 Jahre zu feiern, ist mit neuer Musik. Wir sind in unserem dritten Jahrzehnt und wir haben etwas Neues zu sagen. Wir müssen nicht auf die Erinnerungen an das Schreiben von ‚LSF‘ zurückblicken. Wir können über dieses neue Album sprechen und darüber, wie wir neue Musik erforscht haben. Es ist erstaunlich, dass wir dieses Erbe haben, aber ich liebe das Songwriting. Es war schön für uns alle, weiterzuziehen. Wir würden nie wieder zurückgehen – ich weiß zu viel.“

Der Sänger und Gitarrist fand das 2022 erschienene Album ‚The Alchemist’s Euphoria‘ „hart“ und wusste, dass es ein „Test“ war, ob Kasabian ohne Tom überleben könnten. „Es war aus so vielen Gründen schwer, aber nicht viele Bands in diesem Jahrhundert hatten sechs Nummer-eins-Hits, also war es eine schöne Sache, die mit ‚Alchemist‘ passierte, nach allem, was wir durchgemacht hatten“, erklärt er. „Wir sind auf Platz eins eingestiegen und haben einfach weitergemacht. Natürlich war es auch ein Test, ja. Es war ein Drahtseilakt und die Angst, dass es furchtbar schief gehen könnte.“