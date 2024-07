Musik John Mayer: Er liebt Zack Bryans neues Album

John Mayer - The O2 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 10:00 Uhr

John Mayer hat Zach Bryans „wunderschönes, kraftvolles und tiefgründiges“ neues Album gelobt. Mayer (46) ist auf dem Track ‚Better Days‘ von Bryans neuestem Album ‚The Great American Bar Scene‘ zu hören und gab zu, dass er verblüfft war, wie gut das Album war, als er es zum ersten Mal in seiner Gesamtheit hörte.

John schrieb auf X: „Ich wusste immer, dass dieser Song, den Zach geschrieben hat, etwas Besonderes ist. Ich hatte keine Ahnung, wie schön, kraftvoll und tiefgründig das Album sein würde. Ich bin fassungslos. Ich bin gesegnet, dass ich mir meinen Traum, Musik zu machen, erfüllen konnte. Was ich nie kommen sah: gebeten zu werden, mit einem Künstler zu spielen, der so tief in ihn eingetaucht ist wie @zachlanebryan. Danke, dass du mich in deinen wahrgewordenen Traum eingeladen hast.“

Bruce Springsteen (74) ist ebenfalls auf dem Album zu hören und hat mit Zach an dem Track ‚Sandpaper‘ zusammengearbeitet. Zach (28) teilte ein Bild seines Idols auf X und schrieb: „Danke für den Tag @springsteen. Vielen Dank für deine freundlichen Worte. Danke, dass ich dieses Foto machen durfte. Danke, dass du mein ganzes Leben zu einem Traum von meinem jüngeren Ich gemacht hast. Ein Grund zu glauben.“

Nach der Veröffentlichung des Albums teilte Zach mit: „Ich fühle mich heute wahnsinnig gesegnet. Vielen Dank für die letzten Jahre und dafür, dass meine besten Freunde und ich Musik machen konnten.“ Zach ist derzeit Headliner seiner eigenen ‚Quittin Time‘-Tour, bei der Vorgruppen wie Sheryl Crow, Jason Isbell the 400 Unit, Turnpike Troubadours und The War Treaty auftreten.