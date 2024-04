So tanzen die Stars Neuheit bei „Let’s Dance“: Zuschauer bewerten die Jury-Teamtänze

Eine neue Ausgabe von "Let's Dance" steht an. (hub/spot)

SpotOn News | 26.04.2024, 11:25 Uhr

Bei der RTL-Show "Let's Dance" stehen am Freitag die Jury-Teamtänze an. Dieses Jahr werden diese allerdings von den Zuschauern bewertet.

Bei der RTL-Tanzsendung "Let's Dance" gibt es in der achten Show eine Neuheit. Am Freitagabend (26. April, 20:15 Uhr) stehen nicht nur Einzeltänze, sondern auch die Jury-Teamtänze auf dem Programm – und dieses Mal dürfen die Zuschauer und Zuschauerinnen über ein Online-Voting das Gewinner-Team wählen. Das gab der Sender RTL bekannt. Bei den letzten Jury-Teamtänzen haben sich Jorge González (56), Motsi Mabuse (43) und Joachim Llambi (59) noch gegenseitig bewertet.

Video News

Das Team von Motsi Mabuse besteht dieses Mal aus Sänger Gabriel Kelly (22) und seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (33) sowie Moderatorin Jana Wosnitza (30) und Vadim Garbuzov (36). Im Team Joachim Llambi tanzen Sängerin Lulu (32) und Massimo Sinató (43) sowie die Influencerin Ann-Kathrin Bendixen (24) und Valentin Lusin (37). Das Team Jorge González bilden zudem Comedian Tony Bauer (28) und Anastasia Stan (26), Schauspieler Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) und das Tanzpaar Detlef Soost (53) und Ekaterina Leonova (37).

Dritter Sieg für Motsi Mabuse?

Motsi Mabuse konnte 2022 und 2023 den Jury-Teamtanz mit ihrer Gruppe für sich entscheiden. In diesem Jahr wäre also der mögliche dritte Sieg in Folge für sie drin. Ihr Team wird am Freitagabend zu "Euphoria" und "Tattoo" von Loreen performen. Das Team von Joachim Llambi will mit "Willkommen", "Mein Herr" und "Money" von Liza Minnelli punkten. Das Team Jorge González tanzt zu Michael-Jackson-Songs.

In Show sieben hieß es in der vergangenen Woche für gleich zwei Paare Abschiednehmen: Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) sowie Biyon Kattilathu (39) und Marta Arndt (34) mussten die Show verlassen. Die insgesamt 17. Staffel der beliebten Tanzshow war Ende Februar gestartet. Victoria Swarovski (30) und Daniel Hartwich (45) moderieren die 13 Liveshows von "Let's Dance" (auch bei RTL+).