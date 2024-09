Sie lässt tief blicken New York Fashion Week: Gwyneth Paltrow im freizügigen Cocktailkleid

Gwyneth Paltrow begeisterte bei einem Boucheron-Event mit einem tief ausgeschnittenen Kleid. (eyn/spot)

SpotOn News | 11.09.2024, 13:51 Uhr

Gwyneth Paltrow hat bei einem Event der New Yorker Fashion Week alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin kam in einem schwarzen Kleid mit tiefem Ausschnitt.

Gwyneth Paltrow (51) weiß, wie man einen stilvollen Auftritt hinlegt. Zu einem Event der Schmuckmarke Boucheron im Rahmen der New Yorker Fashion Week am 10. September erschien die Schauspielerin in einem schwarzen Kleid mit Wickel-Details an der Taille und einem tiefen V-Ausschnitt, der fast bis zum Bauchnabel reichte.

Die Oscarpreisträgerin kombinierte dazu eine glitzernde Kette und zwei passende, opulente Ringe an ihren Zeigefingern. Sie trug zudem schwarze Riemchen-High-Heels und roten Nagellack. Ihr Haar fiel ihr schlicht auf einer Seite über die Schulter.

Um die Schauspielerin ist es in den vergangenen Jahren auf der Leinwand ruhig geworden, sie widmete sich vollumfänglich ihrem Unternehmen. Nach fünf Jahren Leinwandpause soll Paltrow an der Seite von Timothée Chalamet (28) in dem Biopic "Marty Supreme" unter der Regie von Josh Safdie (40) aber bald ihr Film-Comeback feiern. Das berichten mehrere US-Branchenblätter, wie etwa "Variety" und "Deadline".

Starauflauf bei Boucheron-Event

Neben Gwyneth Paltrow besuchten noch weitere hochkarätige Gäste das Boucheron-Event im Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Schauspieler Cole Sprouse (32) kam Arm in Arm mit seiner Freundin Ari Fournier, die ebenfalls ein schwarzes Kleid mit raffiniertem Ausschnitt trug. Dass auch Männer tief blicken lassen können, bewies "Lincoln"-Star Colman Domingo (54) mit einem schwarzen Seidenhemd, das den Blick auf seinen Oberkörper freigab.