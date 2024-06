Stars Nick Cave: Das wünscht er sich für seine Kinder

Nick Cave - May 2023 - King Charles Coronation - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2024, 08:00 Uhr

Der Musiker teilt seine Reflektionen, Vater von erwachsenen Kindern zu sein.

Nick Cave möchte, dass seine Kinder zu „besseren Versionen“ seiner selbst heranwachsen.

Der Musiker hat in den letzten zehn Jahren viel Leid erfahren. 2015 verlor er seinen damals 15-jährigen Sohn Arthur. 2022 kam auch noch sein Sohn Jethro im Alter von 31 Jahren ums Leben. Aus seiner ersten Ehe mit Viviane Carneiro hat der Australier außerdem den Sohn Luke (33), während der 24-jährige Earl aus seiner Beziehung mit Ehefrau Susie Cave stammt.

In seinem Blog ‚The Red Hand Files‘ reflektiert Nick nun offen über das Elternsein. „Eines der bleibenden Privilegien der fortgeschrittenen Elternschaft ist es, endlich auf den Versuch verzichten zu können, den unmöglichen Ansprüchen unserer Kinder gerecht zu werden. Stattdessen lehnen wir uns zurück und lassen uns in unsere Obsoleszenz fallen“, schreibt er.

Der Künstler fügt hinzu: „Wir verstehen, dass wir sind, was wir sind, und hoffen, dass unsere Kinder zu etwas besseren Versionen von uns selbst heranwachsen. Wir glauben, dass wir unseren Teil zur Verbesserung der Welt beigetragen haben, und beten, dass unsere Kinder dies auch weiterhin tun werden.“

Nicht immer sei der 66-Jährige mit seinen Kindern einer Meinung. „Wenn einer meiner Söhne mich dafür kritisiert, dass ich eine Meinung vertrete, die ein wenig aus der Reihe tanzt oder weniger fortschrittlich ist, als er es gerne hätte, bin ich in gewisser Weise ermutigt, dies als Beweis dafür zu sehen, dass sich die Welt in eine positivere Richtung bewegt – auch wenn ich ihn bitte, etwas Demut walten zu lassen und nicht so selbstgerecht zu sein“, erklärt der Star.