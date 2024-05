Stars Nicki Minaj: Manchester-Konzert wird nachgeholt!

Nicki Minaj - April 2024 - Getty Images - Dreamville Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2024, 10:00 Uhr

Die Rapperin wurde in den Niederlanden verhaften und musste deshalb ihren geplanten Gig absagen.

Nach ihrer Verhaftung in den Niederlanden will Nicki Minaj ihr Konzert in Manchester nachholen.

Die Rapperin musste den für Samstag (25. Mai) geplanten Auftritt im Rahmen ihrer derzeitigen Tournee absagen, nachdem sie in Amsterdam überraschend wegen angeblichen Drogenbesitzes festgenommen worden war. Am Sonntag konnte Nicki ihre Reise bereits wieder fortsetzen und traf sich in Manchester direkt mit ihren wartenden Fans. In einem im Netz kursierenden Video hört man sie sagen: „Ich liebe euch… und es tut mir so leid.“

Aus Insiderkreisen heißt es, dass die 41-Jährige wegen der gecancelten Performance „am Boden zerstört“ sei. Sie wolle das Konzert in Manchester so schnell wie möglich nachholen. „Nicki ist total fertig und weiß, dass sie ihre Fans schwer enttäuscht hat“, erklärte ein Mitglied ihrer Entourage in der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘. „Sie weiß, dass ihre britischen Fans eine Menge Geld gezahlt haben, um zu dieser Show zu kommen, und ihr Team arbeitet pausenlos daran, einen neuen Termin zu finden. Nicki versteht, dass sie sauer sind und sie will es unbedingt wieder gut machen. Sie will auf persönlicher Ebene mit ihren Fans reden. Nicki will es richtig machen.“