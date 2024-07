Musik Charli XCX: Ihre ‚Brat‘-Ära startet erst Charli XCX deutete an, dass ihre ‚Brat‘-Ära gerade erst starten würde. Die ‚360‘-Musikerin stellte in Brooklyn eine neongrüne Wand auf, die für ihr neuestes Album warb und die vor kurzem in den Schriftzug „ok, tschüss“ geändert wurde. Die Neuigkeiten lösten Spekulationen darüber aus, dass Charli ‚Brat‘ schon hinter sich lassen könnte. Die Künstlerin antwortete jedoch […]