Film Nicola Coughlan: Kuss-Szenen waren extrem schwer

Nicola Coughlan at Bridgerton premiere for Netflix in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2024, 08:00 Uhr

Nicola Coughlan und Luke Newton haben „wirklich hart“ an ihren ‚Bridgerton‘-Kussszenen gearbeitet.

Die 37-jährige Schauspielerin küsst ihren Showbiz-Kollegen in der dritten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie, und Nicola hat jetzt verraten, wie sie sich auf ihre erste Kussszene vorbereitet hat.

Nicola – die in dem Historiendrama die Rolle der Penelope Featherington spielt – erzählte gegenüber ‚HELLO!‘-Magazin: „Als Luke und ich die Bücher zu Beginn der ersten Staffel lasen, war es lustig für uns, uns vorzustellen, wie es wäre, wenn wir uns küssen müssten. Dann kam die dritte Staffel und wir dachten: ‚Das ist es. Ich muss meinen Freund küssen!‘ Und wir mussten uns wirklich küssen. Es ist eine heikle Angelegenheit, aber Luke gab mir das Gefühl, dass man sich um mich kümmerte. Wir haben uns gegenseitig den Rücken freigehalten und wirklich hart gearbeitet, um es sexy und echt zu machen.“ Trotzdem hatten Nicola und Luke beide Mühe, ihr Lachen während ihrer Kussszenen zu unterdrücken. Die Schauspielerin teilte mit: „Als es fertig war, haben wir viel darüber gelacht. Es gab einen Tag, an dem wir eine romantische Szene drehen mussten und uns vor Lachen einnässten.“

Zuvor hatte Nicola den Fans gesagt, dass die neue Staffel von ‚Bridgerton‘ „emotional und brillant“ sein werde. Die Schauspielerin, die in allen drei Staffeln der Netflix-Serie mitgespielt hat, gab auch zu, selbst von der Handlung überrascht worden zu sein. Sie erklärte: „Ich hoffe, dass diese Staffel jedem klar macht, wie sehr er es verdient hat und wie würdig er ist, geliebt zu werden. Ich habe nicht erwartet, dass diese Staffel so emotional sein würde, wie sie ist, also hoffe ich, dass alle Fans das spüren und die phänomenale Geschichte genießen. Sie ist so brillant und ich habe wirklich das Gefühl, dass sie den Büchern gerecht wird.“