Stars Nicola Peltz plaudert über Ehe mit Brooklyn Beckham

Brooklyn Peltz Beckham and Nicola Peltz Beckham - APril 2023 - Tiffany and Co opening - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2024, 11:23 Uhr

Die Schauspielerin verrät, wie sich das Leben als verheiratete Frau anfühlt.

Nicola Peltz schwärmt von ihrem Eheleben mit Brooklyn Beckham.

Die US-Schauspielerin trat vor zwei Jahren mit dem Sohn von David und Victoria Beckham vor den Traualtar. Im Gespräch mit ‚People‘ verrät die 29-Jährige, dass sie das Leben als verheiratete Frau liebt. Jeder Tag an der Seite ihres Mannes sei etwas ganz Besonderes. „Wenn man bei einer Übernachtungsparty oder einem Play-Date ist, fragt man immer: ‚Oh, können sie wieder bei uns schlafen?‘ Und man ist einfach auf einem nicht enden wollenden Übernachtungs-Date. So geht es uns auch. Er ist wirklich mein bester Freund. So empfinde ich es“, schwärmt sie.

Auf die Frage, wie sie ihren zweiten Hochzeitstag zu feiern gedenkt, antwortet Nicola: „[Brooklyn] hat mir gesagt, dass er mich überraschen wird. Was die Überraschung ist… vielleicht ist es ein anderer Hund, wer weiß! Meine Liebessprache sind Hunde.“ Gleichzeitig räumt die blonde Schönheit ein: „Gott nein, wir haben schon fünf.“

Das Promi-Paar heiratete im April 2022 in Palm Beach, Florida. Während der belebten Hochzeitsfeier nahmen sich die Stars immer wieder Zeit nur für sich selbst. „Der beste Rat für jeden, der bald heiratet, ist, sich seinen Partner zu schnappen, selbst wenn es nur für zwei Minuten ist“, erklärt Nicola. „Ich weiß, dass auf Hochzeiten manchmal so viel los ist, so viele Leute. Brooklyn und ich sind ein paar Mal weggelaufen und ich glaube, das sind die besonderen Momente.“