Bang Showbiz | 05.12.2023, 12:00 Uhr

Nicolas Cage hat darauf hingewiesen, dass er sich schon bald vom Filmgeschäft zurückziehen könnte, da er nur noch „drei oder vier“ Filme plane.

Der 59-jährige Schauspieler, der im Januar 60 Jahre alt werden wird, war in den letzten 37 Jahren jedes Jahr in mindestens einem Kinofilm zu sehen gewesen.

Cage deutete nun jedoch an, dass er sich in Zukunft vom Filmgeschäft zurückziehen könnte. In einem Interview gegenüber dem ‚Vanity Fair‘-Magazin verriet der Star: „Es fängt an, sich zu festigen – ich fange damit an, meinen Plan zu verfestigen. Vielleicht habe ich noch drei oder vier weitere Filme in mir. Ich habe das Gefühl, dass ich mithilfe des Kinos gesagt habe, was ich zu sagen hatte. Ich glaube, ich habe die Filmperformances so weit gebracht, wie ich es konnte.“ Cage enthüllte, dass er fest entschlossen sei, „sich auf feierliche Weise zu verabschieden“ und dann mehr Zeit mit seiner 14 Monate alten Tochter August zu verbringen, die er mit seiner 28-jährigen Ehefrau Riko Shibata großzieht. Der Darsteller fügte hinzu: „Ich habe eine Bestandsaufnahme gemacht, wie viel Zeit mir noch bleiben könnte. Ich dachte mir: ,Okay, mein Vater ist mit 75 Jahren gestorben, ich werde 60 Jahre alt werden. Wenn ich Glück habe, habe ich vielleicht noch gute 15 Jahre und hoffentlich noch viele mehr vor mir. Was möchte ich mit diesen 15 Jahren machen?‘ […] Mir war klar, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringen möchte.“