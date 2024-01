Stars Nicole Kidman feierte Oscar-Erfolg mutterseelenallein

Nicole Kidman -Mexico XXI Century Forum, Mexico City, 2 Sept 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2024, 08:53 Uhr

Die Schauspielerin erinnert sich an ihre große Oscar-Nacht im Jahr 2002 zurück, die ganz unspektakulär für sie endete.

Nicole Kidman verkroch sich an dem Abend, an dem sie einen Oscar gewann, allein in ihrem Hotelzimmer.

Die Schauspielerin wurde 2002 für ihre Rolle in dem Drama ‚The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit‘ als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. In persönlicher Hinsicht machte die 56-Jährige damals jedoch eine schwierige Phase durch, da ihre Beziehung mit Hollywood-Kollege Tom Cruise gescheitert war. Mit dem Action-Star hat sie die mittlerweile erwachsenen Kinder Isabelle (30) und Connor (28).

Aus diesem Grund entschied sich die Darstellerin dazu, nach dem Oscar-Triumph einfach in ihr Hotel zurückzugehen anstatt Party zu machen. In einem Auszug aus dem demnächst erscheinenden Buch ‚50 Oscar Nights‘ von Dave Karger berichtet Nicole: „Ich hatte mit Dingen in meinem Privatleben zu kämpfen, aber mein berufliches Leben lief so gut. Das passiert nun mal, oder? Ich bin kein großes Party-Girl, also wollte ich die ‚Vanity Fair‘-Party auslassen, und alle sagten: ‚Du musst hingehen. Du musst mit deinem Academy Award durch die Party laufen.‘“

Die Hollywood-Beauty erzählt, dass sie die Afterparty daraufhin eiskalt ausfallen ließ. „Ich sagte: ‚Das fühlt sich nach Schadenfreude an, es fühlt sich nicht bescheiden an.‘ Wie, was? Du kannst nicht mit dem Preis in der Hand gehen! Das fühlt sich wirklich unangemessen an. Sie sagten: ‚Das ist es, was du tust.‘ Ich ging nach Hause, bestellte mir etwas zum Mitnehmen und aß es auf dem Boden des Beverly Hills Hotels“, schildert sie.

Noch vor Mitternacht sei sie ins Bett gegangen. Nicole stellt jedoch klar: „Wenn ich noch einmal gewinne, dann sage ich euch, ich würde 24 Stunden feiern!“