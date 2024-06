Seit 18 Jahren verheiratet Nicole Kidman veröffentlicht romantisches Foto zum Hochzeitstag

Auch auf dem roten Teppich sind Nicole Kidman und Keith Urban unzertrennlich. (wue/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 20:53 Uhr

Nicole Kidman und Keith Urban sind seit 2006 verheiratet. Auf Instagram deutet sie mit einem Foto an, wie romantisch die Beziehung der beiden Turteltauben offenbar noch immer ist.

Mit Tom Cruise (61) wurde Nicole Kidman (57) nicht glücklich, in Keith Urban (56) scheint die Schauspielerin aber ihre große Liebe gefunden haben. Selbst nach 18 Jahren ist in der Ehe von Kidman und ihrem Partner offenbar noch viel Platz für Romantik. Das deutet zumindest ein Foto an, das die 57-Jährige zum Jahrestag der beiden auf Instagram veröffentlicht.

"Für immer"

Kidman liegt auf der Aufnahme barfuß und im gemusterten Sommerkleid auf einer Steinmauer, die sich wohl irgendwo am Meer befindet. Der Sänger sitzt mit einer Gitarre neben ihr und scheint gerade ein Lied zu spielen. Dazu schreibt sie einfach nur "Für immer", setzt ein Herz-Emoji und das Hashtag #happyanniversary, also "Alles Gute zum Jahrestag".

Glückwünsche gibt es auch von zahlreichen Fans und einigen befreundeten Promis. "Das schaut wie wahre Liebe aus. Himmlisch", schwärmt etwa Schauspielkollegin Naomi Watts (55) und Zoe Saldana (46) postet zwei Emojis mit Herzaugen in den Kommentaren. "Ich liebe euch beide. Alles Gute zum Jahrestag, ihr Verliebten", kommentiert Tom Hanks' (67) Ehefrau Rita Wilson (67).

Nicole Kidman wusste schnell, dass Keith Urban der Richtige ist

Kidman war von 1990 bis 2001 zunächst mit Cruise verheiratet und adoptierte mit dem Hollywoodstar Tochter Isabella sowie Sohn Connor (29). Anfang 2005 lernte sie Musiker Urban kennen, der schnell ihr Herz eroberte. Schon im Juni stand er an ihrem 38. Geburtstag um 05:00 Uhr morgens mit Gardenien vor ihrer Haustüre in New York, wie sie sehr viel später dem US-Magazin "People" erzählt hat. "Das ist der Mann, den ich hoffentlich einmal heiraten werde", habe sie sich in diesem Moment gedacht. Im folgenden Jahr verlobten sich die beiden und heirateten nur wenige Wochen später in Sydney. Die gemeinsame Tochter Sunday kam im Sommer 2008 zur Welt, deren Schwester Faith folgte Ende 2010.