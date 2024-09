Stars Nicole Kidman ist in Schock

Nicole Kidman at the Met Gala in New York City - Getty - May 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2024, 15:41 Uhr

Die Schauspielerin trauert um ihre Mutter, die unerwartet verstorben ist.

Nicole Kidman ist nach dem Tod ihrer Mutter in Schock.

Die 57-jährige Schauspielerin gab am Samstagabend (7. September) bekannt, dass ihre Mutter unerwartet verstorben ist. Einige Stunden später wurde Kidman auf den Filmfestspielen von Venedig als beste Schauspielerin für ihre Rolle in ‚Babygirl‘ ausgezeichnet. Nicole, die in dem Streifen eine Unternehmerin spielt, die eine Affäre mit ihrem jüngeren Praktikanten eingeht, besuchte die Premiere des Films nicht. Regisseurin Halina Reijn las ein Statement der Hollywoodikone vor, in dem diese den Tod ihrer Mutter Janelle thematisierte. In ihrer Rede erklärte sie: „Heute kam ich in Venedig an, nur um kurze Zeit später herauszufinden, dass meine wunderbare, mutige Mutter Janelle Ann Kidman verstorben ist. Ich bin geschockt und ich muss zu meiner Familie, aber dieser Award ist für sie, sie hat mich geformt, sie hat mich geleitet und sie hat mich gemacht.“

In Nicoles Statement stand weiter zu lesen: „Ich bin überaus dankbar dafür, dass ich ihren Namen durch Halina vor euch allen verlesen kann, die Kollision von Leben und Kunst ist herzzerreißend und mein Herz ist gebrochen. Wir lieben euch alle.“