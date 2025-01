Film Nicole Kidman: Sie ist ein großer Fan ihrer ,The Others’-Rolle

Nicole Kidman - tears - Palm Springs International Film Festival - Jan 2025 - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2025, 12:00 Uhr

Die Darstellerin verriet, dass sie ihre Rolle gerne noch einmal spielen möchte.

Die Oscar-Preisträgerin hatte in dem Horrorfilm aus dem Jahr 2001 neben Stars wie Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Elaine Cassidy und Eric Sykes, mitgespielt.

Nicole verriet jetzt, dass sie ihre Rolle der Grace Stewart liebt. Auf die Frage, ob es eine Figur aus ihrer Karriere gebe, die sie gerne noch einmal spielen würde, sagte der Star in einem Interview mit der ,Observer‘-Zeitung: „Eigentlich würde ich am liebsten die Figur Grace aus ‚The Others‘ wieder spielen.“ Kidman fügte hinzu, dass der von Alejandro Amenebar inszenierte Horrorfilm, in dem es um eine Mutter und ihre beiden Kinder geht, von den Fans und Kritikern übersehen wurde, obwohl er eine Reihe von Auszeichnungen gewann. Nicole, die seit den 90er-Jahren eine der bestbezahlten Schauspielerinnen in Hollywood ist, sagte: „Ich habe das Gefühl, dass ‚The Others‘ übersehen wurde, und ich habe diese Figur geliebt.“ Die Darstellerin hat eine überaus erfolgreiche Karriere im Filmgeschäft hinter sich und gewann im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Awards. Der Star hatte vor kurzem zugegeben, dass sie weiterhin „so, so leidenschaftlich“ Schauspielerin sei.